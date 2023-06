Un mediano per Pioli: idea dal Verona

Stefano Pioli potrebbe veder rimpolpata la sua linea mediana con un nuovissimo colpo in canna: piace molto questo centrocampista.

Il Milan ha già contrassegnato gli obiettivi di mercato estivi per rimpolpare la squadra. Uno di questi sarà un mediano muscolarmente forte, un classico ‘box-to-box‘ che possa in qualche modo sostituire Franck Kessie, visto che lo scorso anno non è stato reperito un rimpiazzo adeguato.

Prima dell’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan stava valutando l’affare Ruben Loftus-Cheek con il Chelsea. Ovvero un centrocampista con le caratteristiche appena citate ed anche con un’ottima esperienza internazionale. Ma i piani sembrano cambiato e si potrebbe dunque variare obiettivi.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe tornato sulle tracce di un mediano forte fisicamente e molto duttile, che sembra pronto a cambiare squadra nel corso dell’estate. Un calciatore già seguito dai rossoneri in passato, ma oggi pare un affare molto più fattibile.

Milan, torna di moda Tameze: ecco quanto costa

Il calciatore di cui si parla stamattina sulle cronache di mercato è Adrien Tameze. Centrocampista tuttofare dell’Hellas Verona, che ha ottenuto una clamorosa ma meritata salvezza all’ultimo respiro, nello spareggio contro lo Spezia.

Camerunese, ma cresciuto in Francia, Tameze è uno dei mediani tutto muscoli e corsa della Serie A italiana. Una conferma positiva per il nostro campionato, che potrebbe far comodo al Milan nei ricambi in mezzo al campo. Visti gli addii certi di Bakayoko e Vranckx per fine prestito e quello ormai scontato dell’esubero Adli, a Pioli serve un rinforzo del genere.

Pare che il Verona sia più aperto alla cessione di Tameze: lo scorso anno i club interessati erano stati allontanati dalle esose richieste della società di Maurizio Setti, che sparava almeno 20 milioni di euro per il calciatore del Camerun. Oggi invece gli scaligeri avrebbero abbassato le pretese e dunque l’affare Tameze dovrebbe essere meno impossibile, anche per il Milan.

Oltre alla squadra di Pioli, che pare apprezzare il 29enne del Verona, anche squadre come Monza e Genoa sarebbero sulle sue tracce. Ovviamente l’idea di poter giocare in Champions League ed al fianco di fuoriclasse di prim’ordine consente al Milan una via privilegiata per la corsa a Tameze. Ma per ora non esiste ancora una trattativa vera e propria, visto che il club di via Aldo Rossi vuole valutare più profili prima di puntare su un centrocampista in particolare.