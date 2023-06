Anche il Chelsea su Tonali: si scalda l’asse Milano-Londra

Milan e Chelsea sempre in trattativa: i possibili affare tra i due club, ora anche Sandro Tonali è finito nel mirino degli inglesi. Il punto della situazione

Tutto gira attorno a Sandro Tonali in queste ore. Il Milan è davvero pronto a cedere uno dei suoi campioni, chiaramente di fronte alla giusta offerta.

Dalle parti di via Aldo Rossi nessuno è incredibile e se dovesse davvero arrivare la proposta indecente verrebbe valutata, insieme al calciatore stesso. In questi giorni oltre al centrocampista italiano, nel mirino dei club di Premier League sono finiti anche Theo Hernandez e Mike Maignan.

Si parla di offerte attorno ai 60 milioni di euro. Il Milan, al momento, smentisce l’arrivo di un’offerta ufficiale, ma è evidente che il Newcastle ci stia provando sul serio per il centrocampista italiano.

Ma Tonali non è finito solamente nel mirino del Newcastle. Il calciatore ex Brescia, infatti, piace al solito Chelsea. Al momento sono i Magpies ad aver mosso passi concreti, ma sullo sfondo – come scritto gazzetta.it – c’è anche il club londinese.

I rapporti tra il Milan e il Chelsea, d’altronde, sono ottimi e un approdo di Tonali nel capoluogo britannico, potrebbe aprire nuovi interessanti scenari di calciomercato.

Milan, quanti affari con il Chelsea!

Non è un segreto che sono davvero tanti i giocatori del Chelsea che piacciono al Milan. Non c’è più Ziyech sul taccuino del Diavolo, sempre più diretto a volare in Arabia Saudita, ma ce ne tanti altri.

A partire dal giovane Chukwuemeka, ormai da anni nel mirino di Moncada. Si è un po’ raffreddata, invece, la pista che porta a Loftus-Cheek, ma un addio di Tonali potrebbe riaprirla. Attenzione, poi, ad altre opportunità: guardando in attacco potrebbe tornare di moda il nome di Broja, che da luglio riprenderà ad allenarsi dopo il brutto infortunio. Può completare il reparto offensivo insieme ad Olivier Giroud e magari a Marcus Thuram.

E poi c’è il sogno Pulisic, che può concretizzarsi davvero, ma solo alle giuste condizioni. Il suo cartellino non è valutato più di 25 milioni di euro. Serve, però, che l’americano rinunci a qualcosa del suo importante stipendio.