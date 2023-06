Calciomercato Milan, colpo dall’Olanda: nuovo centrocampista per Pioli

Il Milan ha messo gli occhi su un centrocampista olandese: spunta un nome nuovo per la mediana di Pioli, bisognoso di innesti nel reparto.

Non è un segreto che il club rossonero stia pensando di mettere a segno due colpi a centrocampo. Dopo l’infortunio serio capitato a Ismael Bennacer, che resterà fuori per diversi mesi, non basta più un solo rinforzo.

A Stefano Pioli servono un regista che possa rimpiazzare l’algerino e un mediano forte fisicamente con abilità in fase di interdizione. Il Milan ha queste necessità e l’ultima stagione le ha messe in evidenza con chiarezza. Anche senza il problema fisico capitato a Bennacer, sarebbe stato opportuno fare un doppio intervento nel reparto.

La dirigenza rossonera deve costruire una squadra completa, capace di puntare allo Scudetto e di ben figurare in Champions League. Ci sono delle mancanze evidenti nell’organico e sarà importare porvi rimedio con una campagna acquisti all’altezza.

Calciomercato Milan, nuovo mediano dalla Eredivisie?

Ci sono tanti profili nella lista di Geoffrey Moncada, che con l’addio della coppia Maldini-Massara ha assunto maggiore peso sulle scelte del calciomercato del Milan. Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha svelato un nuovo nome: Tijjani Reijnders.

L’0landese classe 1998 milita nell’AZ Alkmaar e nell’ultima stagione ha totalizzato 8 gol e 11 assist in 54 partite. Nella squadra arrivata quarta nella classifica della Eredivisie ha giocato spesso in una mediana a due, affiancando un regista come Jordy Clasie. Sa giocare anche da mezzala e da trequartista.

Reijnders è alto 1,85 metri e ha il destro come piede preferito, ma sa usare bene anche il sinistro. Possiede una buona tecnica e gli piace inserirsi in fase offensiva, è un buon incursore. Ha dei buoni tempi di inserimento e sa rendersi pericoloso anche con i tiri dalla media distanza. Più che un vice Bennacer ha caratteristiche da vice Tonali.

Il suo nome è stato accostato anche a Bologna e Atalanta. Ha un contratto fino a giugno 2027 e il suo cartellino viene valutato circa 10 milioni di euro. Nell’AZ Alkmaar gioca con Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese che ha indossato la maglia del Milan Primavera e che è stato venduto un po’ troppo frettolosamente da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Reijnders recentemente è stato anche convocato dalla nazionale maggiore dell’Olanda, ma poi il commissario tecnico Ronald Koeman non lo ha inserito nella lista per la Nations League. Il Milan lo ha seguito nell’ultima stagione e adesso bisognerà vedere se farà un tentativo per acquistarlo.