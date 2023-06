Di Marzio annuncia: “Accordo Tonali-Newcastle”, il Milan chiede un ultimo sforzo

Tonali verso il trasferimento dal Milan al Newcastle: anche Di Marzio conferma che la trattativa può andare a buon fine.

Fino a ieri sembrava impensabile, invece Sandro Tonali può davvero lasciare il Milan. In queste ore sono in corso contatti con il Newcastle United, che ha presentato un’offerta sia al club rossonero sia al giocatore.

Ci sono tanti tifosi che sui social network sono insorti di fronte alla possibilità che l’ex Brescia venga venduto, ma rischiano di doversi ritrovare ad accettare tale fatto. I Magpies hanno messo sul tavolo tanti soldi e sembra difficile che l’operazione non vada in porto.

Calciomercato Milan, Tonali al Newcastle: le ultime da Di Marzio

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha spiegato che il Newcastle United ha offerto al Milan la bellezza di 70 milioni di euro. La richiesta della società di via Aldo Rossi è di 80 milioni. Se la proposta verrà alzata, la trattativa può davvero concludersi con il passaggio del giocatore in Inghilterra.

Di Marzio ha anche rivelato che il Newcastle ha offerto un ricchissimo ingaggio a Tonali ed è stato raggiunto un accordo. Il centrocampista ha accettato la destinazione, trattandosi di una squadra che giocherà nella prossima Champions League e che ha un progetto molto ambizioso.

Se i Magpies aggiungeranno qualche milione alla proposta già avanzata al Milan, si assicureranno il calciatore. Manca un ultimo sforzo da parte del club inglese. Nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca.

Oggi Tonali percepisce un ingaggio da 2,5-3 milioni netti a stagione, il Newcastle gli riconoscerà almeno il doppio. L’offerta è di quelle difficili da rinunciare sia per lui sia per il Diavolo. Salvo sorprese, a questo punto la sensazione è che a breve le due società raggiungeranno l’intesa totale e si passerà alle firme.

Da ricordare che adesso Sandro è impegnato agli Europei Under 21 ed è il capitano della nazionale italiana, però è costantemente aggiornato dal suo entourage. Oggi il suo agente Giuseppe Riso ha incontrato Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Da capire come il Milan deciderà di sostituirlo. Sta circolando il nome di Davide Frattesi del Sassuolo, altro assistito di Riso e centrocampista un po’ diverso come caratteristiche. Sulle sue tracce anche l’Inter, che sembra essere in pole position.