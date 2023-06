Marcus Thuram a un passo dal Milan: in 48 ore si può chiudere

Il Milan sembra vicino a prendere Thuram, che rappresenterebbe un ottimo rinforzo per l’attacco di Pioli.

Il calciomercato del Milan non si sta muovendo solo in uscita, con la probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. La dirigenza è attiva anche sulla campagna acquisti.

C’è bisogno di innesti in ogni reparto. Centrocampo e reparto offensivo sono prioritari. In avanti ci sono solamente Rafael Leao e Olivier Giroud come certezze, Stefano Pioli ha bisogno di giocatori forti e capaci di fare la differenza. Servono più assist, più gol, più giocate decisive. Geoffrey Moncada ha diversi nomi nella sua lista.

Calciomercato Milan, Marcus Thuram verso il sì definitivo

Uno degli obiettivi del Milan è Marcus Thuram, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e che può arrivare a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Il 25enne francese è un attaccante che nell’ultima stagione ha totalizzato 16 gol e 7 assist in 32 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il Milan è a un passo dall’ingaggio di Thuram. Il contratto quinquennale è già pronto e prevede uno stipendio che sarà tra i più alti della squadra. Nelle prossime ore è attesa l’accelerata decisiva.

Com’è noto, sulle tracce del figlio d’arte ci sono anche Paris Saint Germain e Lipsia. Il PSG ha messo sul tavolo l’offerta economica migliore, però non può garantirgli spazio sufficiente. Invece, Thuram nel Milan avrebbe un ruolo di primo piano e tale soluzione può essere ideale per proseguire la sua carriera.

La proposta economica rossonera dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro netti a stagione. Solo Rafael Leao prenderebbe più soldi di lui. Trapela ottimismo sulla possibilità che il giocatore accetti definitivamente il trasferimento a Milanello.

Thuram è un attaccante forte fisicamente e che fa tanto movimento, non una classica prima punta statica d’area di rigore. Ha caratteristiche che possono fare molto comodo a Pioli, che ha contattato direttamente il calciatore per convincerlo a firmare per il Milan. Lo vuole nella sua squadra e potrebbe essere vicino a veder raggiunto l’obiettivo.