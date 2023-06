Milan, doppio super colpo se va via Tonali: i dettagli

In caso di cessione dell’ex Brescia in Premier League, il Diavolo si tufferebbe sui due profili più ambiti in Serie A: la situazione

La notizia che ha scosso i tifosi del Milan in queste ultime ore riguarda Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero è ormai uno dei maggiori punti di riferimento della squadra di Stefano Pioli e nessuno lo vuole immaginare lontano da Milanello.

L’ex Brescia, dopo un primo anno non del tutto convincente, si è preso il Milan rivelandosi uno degli uomini chiave dello scudetto vinto un anno fa, e anche autentico trascinatore in questa stagione, soprattutto a livello europeo con grandissime prestazioni in Champions League. Inevitabilmente così il classe 2000 ha attirato le attenzioni dei migliori club in Europa e c’era da aspettarsi che prima o poi qualcuno avrebbe bussato alla porta del Milan.

I rossoneri sono impegnati a rinforzare la rosa cedendo gli esuberi e sostituendoli con elementi che possano fare decisamente meglio e alternarsi ai titolari, per dare più soluzioni all’allenatore. Tuttavia, c’è anche da difendersi dagli assalti per i big della rosa. Il Manchester United è piombato su Theo Hernandez, ma non sono finiti gli interessamenti dei club di Premier per i top del Diavolo. Ecco quindi che Chelsea e Newcastle sono piombati su Tonali.

Frattesi o Milinkovic-Savic se parte Tonali

In particolare i Magpies, che ci avevano già provato per Nicolò Barella, ricevendo il no dall’Inter, stanno facendo sul serio e sono pronti a moltiplicare lo stipendio del 23enne, che al momento è di 2,5 milioni di euro all’anno.

Il giocatore al momento è impegnato nell’Europeo Under 21 e sarà il capitano degli Azzurri, che esordiscono contro la Francia. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe stato già avvicinato da alcuni emissari del club e il suo agente, Beppe Riso, sarebbe al momento impegnato in un summit con l’ad Giorgio Furlani. Secondo alcune fonti inglesi Riso sarebbe già volato a Londra nei giorni passati.

Il Corriere della Sera spiega che nell’aria c’è un’offerta da ben 60 milioni di euro dal Newcastle per Tonali, ma che la società riterrebbe ancora pochi per uno del suo calibro. In caso di chiusura il Diavolo allora dovrebbe reinvestire immediatamente il cash proprio per la mediana e allora rientrerebbe in corsa per i due centrocampisti al momento più ambiti, ovvero Davide Frattesi e Milinkovic Savic.

Sull’incursore del Sassuolo al momento c’è l’Inter in pole, ma tutto è ancora aperto. Per quanto riguarda il serbo, la Lazio continua a chiedere 40 milioni ma il contratto del classe ’95 scade tra un anno e non è ancora arrivata nessuna offerta. Entrambi costano molto, ma con gli introiti dall’eventuale cessione di Tonali il Diavolo avrebbe molte più chance di chiudere.