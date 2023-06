Milan, guarda Arda Guler: eurogol pazzesco con la Turchia (VIDEO)

Il giovane talento finito nel mirino del Milan ha dato spettacolo nella gara di qualificazione agli Europei. Gol fantastico il suo. Che giocatore

Il Milan sta pensando a rivoluzionare la sua rosa per dare maggiore qualità e competitività in vista della prossima stagione. Sono tanti gli indiziati a lasciare Milanello e fare spazio. Uno di questi, purtroppo, sembra essere Charles De Ketelaere. Il belga classe 2001 rappresenta senza se e senza ma la più grande delusione della stagione rossonera da poco conclusasi. Un investimento di 35,5 milioni di euro, il più grande dell’era Maldini-Massara, che non ha dato i suoi frutti.

La nuova dirigenza, capeggiata da Giorgio Furlani, pare essere pronta a mettere sul mercato CDK, per sostituirlo con un profilo di maggiore qualità e incisività. Il sostituto è forse già scelto. Il Milan deve però prima trovare un’acquirente per il belga disposta a spendere circa 28-29 milioni di euro, così da evitare una minusvalenza nel bilancio. Intanto, come accennato, Moncada ha individuato un papabile sostituto del belga. Si tratta di Arda Guler, un talento immenso classe 2005 di nazionalità turca.

Nonostante la giovanissima età, Guler ha disputato la sua prima stagione nella Prima Squadra del Fenerbahce, strappando una miriade di consensi (4 gol e 4 assist in 20 presenze). Trequartista, ma anche ala destra o centrocampista, ha attirato l’attenzione di grandi club, tra cui Milan appunto, e Napoli. Il suo cartellino vale già 15 milioni di euro, ma il club di Istanbul può contare su una clausola rescissoria di 17,5 milioni. Stasera, nella gara di qualificazione agli Europei tra Turchia e Galles, Arda Guler ha dimostrato tutte le sue doti. Ha segnato un gol stratosferico.

Arda Guler, eurogol al Galles

Sono in corso le gare di qualificazione agli Europei 2024, e la Turchia ha sfidato nella quarta giornata il Galles. Vittoria assolutamente meritata per 2-0. La strada è stata in discesa per i turchi complice un’espulsione nella formazione avversaria nel corso del primo tempo. Dopo il rosso per il Galles, è stato assedio. Ci ha provato prima l’ex Milan Calhanoglu ad aprire le danze, dal dischetto. Ma il numero 20 dell’Inter ha sbagliato il rigore.

E’ arrivato poi, finalmente, il vantaggio al 72′ con Nayir. Ma ci ha pensato Arda Guler a chiudere i giochi pochi minuti dopo. All’80’ ha segnato uno straordinario gol. Un eurogol, come vengono oggi definite le reti eccezionali. Il classe 2005, dalla destra del campo in zona di rifinitura, ha fatto partire un magico sinistro a giro. La distanza dalla porta era notevole. Impazzito il pubblico del Samsun, come anche la panchina e l’allenatore turco. Arda Guler era stato mandato in campo al 60′ al posto di Ozcan, per la sua prima apparizione in Nazionale maggiore.

La scelta di inserire il 2005 ha sicuramente ripagato. Il suo gol è stato un vero regalo per tutti gli appassionati, e un qualcosa che non passerà sicuramente inosservato al Milan, e soprattutto a Geoffrey Moncada. Si era parlato di osservatori mandati dal club rossonero per seguire da vicino il baby talento. I report saranno più che positivi.