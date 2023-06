Milan pronto a pagare la clausola: svolta vicina?

Moncada e Furlani vogliono affrettare le operazioni per poter battere sul tempo la concorrenza del club blaugrana

Il mercato si è definitivamente acceso anche in casa Milan e da adesso parte la caccia ai rinforzi che servono per la prossima stagione. Tanti nuovi nomi per il Diavolo, il cui diktat è quello di puntare su profili giovani e di grande prospettiva, senza follie economiche.

Il club rossonero ha cominciato bene chiudendo il colpo Daichi Kamada a zero dall’Eintracht Francoforte, risparmiando sul cartellino di un giocatore molto importante, che andrà a rimpiazzare Brahim Diaz. Ma ovviamente non è finita qua perché il Milan ha tante caselle da riempire in entrata, anche e soprattutto per il fatto che si prospettano numerose partenze da Milanello in estate. Stefano Pioli proverà ad essere accontentato con alternative di livello e giocatori adatti al contesto tattico.

Tanti i profili già accostati al Diavolo, soprattutto per quanto riguarda gli innesti offensivi. Il Milan ha fatto passi avanti per Samuel Chukwueze del Villarreal nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore il profilo che sembra passato in primo piano è un altro, ancora più giovane, ma sul quale la concorrenza non manca. Stiamo parlando del 18enne turco Arda Guler.

I rossoneri vogliono affrettare le operazioni per superare la concorrenza

Arda Guler è uno dei profili più interessanti del panorama europeo ed è salito alla ribalta proprio quest’anno con una stagione fantastica da protagonista nella Superlig turca con la maglia del Fenerbahce.

4 gol e 3 assist a referto in 20 presenze per il classe 2005, che con il suo club sta battendo ogni record di precocità. Come se non bastasse, il talento ha già iniziato a stupire anche con la propria nazionale e nell’ultima partita ha messo a segni il suo primo, e bellissimo gol, quello del definitivo 3-1 contro il Galles. Una certificazione del talento immenso, che non è passato inosservato a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che hanno in mano il mercato del Milan dopo l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara.

Alfredo Pedullà riferisce su Twitter che i rossoneri hanno fretta di provare a chiudere e vogliono pagare la clausola rescissoria, che al momento è di 17,5 milioni di euro, ma che è destinata a salire nei prossimi anni. L’esperto di mercato sottolinea però che un pericolo può essere costituito dal Barcellona. Anche i blaugrana infatti sono sulle tracce di Guler, nonostante al momento abbiano altre priorità sul mercato.