Samardzic al Milan, l’agente apre al trasferimento: “Speriamo…”

Pimenta, agente di Samardzic, è pronta a discutere l’eventuale trasferimento del talento dell’Udinese: il Milan è interessato.

Sono tanti i giocatori che Geoffrey Moncada ha monitorato in questi anni e sarà interessante vedere quali riuscirà a portare al Milan in questa finestra estiva del calciomercato. Ci si attendono colpi a sorpresa da parte del bravo capo-scout rossonero.

Uno dei giovani presenti nella lista è Lazar Samardzic, 21enne serbo con passaporto tedesco che milita nell’Udinese. Trequartista o mezzala, era finito nel mirino del Diavolo già quando militava nell’Hertha Berlino. Paolo Maldini aveva provato a comprarlo nel 2020, ci fu anche un incontro a Milano con la famiglia presente. Il ragazzo, però, preferì rimanere in Germania e firmò per il Lipsia.

Dopo un solo anno nella squadra di proprietà della Red Bull, si è trasferito all’Udinese per 3 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita. Finora 7 gol e 7 assist in 63 presenze con la maglia bianconera.

Calciomercato Milan, Samardzic piace: Pimenta pronta a trattare

Samardzic è reduce da una discreta stagione (5 gol e 4 assist in 39 partite) e potrebbe cambiare colori nelle prossime settimane. L’Udinese è consapevole di poter perdere il giocatore e punta a ricavare circa 20 milioni di euro. Nei giorni scorsi è trapelata l’esistenza di un’offerta da 15 milioni del Napoli, però la trattativa non è decollata per adesso.

Rafaela Pimenta, avvocato che cura gli interessi del talento serbo, ha parlato anche di lui in occasione dell’evento riguardante la 21esima edizione del premio Golden Boy promosso dal quotidiano Tuttosport. Queste le sue parole quando le è stato menzionato l’interesse di Milan e Napoli: “Se avrà mercato in estate? Speriamo di sì – ha detto a Tuttomercatoweb – perché è un giocatore con molto potenziale e molte possibilità. Vedremo come andrà. Per me è un fenomeno“.

Pimenta, che ha ereditato l’agenzia di Mino Raiola, ritiene che Samardzic abbia un enorme talento e che sia destinato a fare grandi cose. Non si è sbilanciata sulla futura destinazione del giocatore, ma è pronta a trattare un trasferimento. Le richieste non mancano.

Il fantasista classe 2002 ha voglia di mettersi alla prova in una piazza più importante rispetto a quella di Udine, alla quale è comunque molto grato. Non vuole forzare la sua cessione, però spera che la società bianconera non ostacoli le sue ambizioni. Tra l’altro, il club ha appena ufficializzato l’addio del direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino, che dovrebbe essere rimpiazzato da Federico Balzaretti (ora al Vicenza).