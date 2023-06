Scambio con Rebic: “Per il Milan il colpo è doppio”

Il Milan potrebbe pescare in Turchia. Un nome che stuzzica parecchio la fantasia dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavoro. Ecco di chi si tratta

A dieci minuti dalla fine è arrivato il suo gol, con cui la Turchia, ha fissato il risultato sul 2 a 0, contro il Galles, match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Stiamo parlando di Arda Guler, talento turco classe 2005 di proprietà del Fenerbahce, che ieri ha deliziato i quasi 30mila tifosi del Samsun 19 Mayis Stadium, con una rete davvero di pregevole fattura.

Il calciatore, che in stagione ha realizzato sei gol e sette assist in trentacinque partite disputate (in poco più di 1500 minuti), negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Milan. E’ un profilo che piace tanto, ma la concorrenza non è certo poca.

Prendetelo subito!

Un profilo quello di Arda Guler che piacere davvero parecchio anche a Carlo Pellegatti che ne ha parlato, intervenendo stamani sul proprio canale YouTube:

“Prendetelo subito è quello che scrivo quando ho visto giocare anche ieri Arda Guler – esordisce il noto giornalista -. C’è la conferma che il Milan segue e che vorrebbe magari chiudere. Vi ho parlato di un eventuale inserimento nella trattativa di Ante Rebic. Però prendetelo subito, ieri con la Turchia, era al vertice dell’area e appena fuori ha messo in porta all’incrocio dei pali, preciso, morbido, geniale e delicato con il suo sinistro, sulla destra del portiere. Un’opera d’arte applaudita da tutto il pubblico turco. Bisogna prenderlo, sono i giocatori che mi affascino. Lo vogliono in molti, spero che il Milan riesca a prenderlo, magari inserendo Rebic, sarebbe un colpo doppio. Non lo dico per questa prodezza, però il talento è straordinario. Sarebbe il grande acquisto del Milan“.