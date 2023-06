Thuram al Milan, le ultime da Di Marzio: “Fiducia in crescita”

Gianluca Di Marzio fornisce le ultime news sul mercato del Milan. Moncada e Furlani puntano sempre Thuram. C’è fiducia per la chiusura dell’affare

Il Milan è attivissimo sul mercato come confermano le recenti notizie. Ma in primis, la nuova dirigenza sembra pensare a rinforzare il suo attacco. Il nome in pole per un posto di rilievo nel reparto offensivo di Pioli è quello di Marcus Thuram. Giorgio Furlani, in accordo con Moncada, è fortemente attratto dalla possibilità di acquistare il giocatore francese a parametro zero. E’ ormai risaputo che il contratto di Thuram con il Borussia Mönchengladbach sia in scadenza tra pochi giorni, il 30 giugno.

L’attaccante francese, figlio d’arte, potrà dunque legarsi ad un altro club senza costi, quantomeno del cartellino. La possibilità di aggiudicarsi un centravanti di tanta qualità a parametro zero fa chiaramente gola a tante società. Il Milan, infatti, è ostacolato nella trattativa da Paris Saint Germain e Lipsia. La francese e la tedesca sono pronte ad un’offerta superiore a quella presentata dai rossoneri (5 milioni di euro a stagione), ma questi ultimi hanno messo sul piatto di Thuram il ruolo di titolare, quindi uno spazio da protagonista a partire dalla prossima stagione.

Marcus sta dunque riflettendo, e il Milan è in attesa di una risposta. Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità sulla questione di mercato.

Thuram al Milan, le ultime da Di Marzio

Gianluca Di Marzio, a Sky Calciomercato l’Originale, ha fornito le ultime informazione sull’affare Thuram per il Milan. L’esperto di mercato ha riferito che Furlani ha già fatto tutto il possibile per convincere il calciatore a vestire rossonero a partire dall’1 luglio. Ma lui sta ancora riflettendo tra le varie proposte. Marcus è combattuto tra l’alto ingaggio che potrebbe garantirgli il Paris Saint Germain, e il grande spazio che solo al Milan potrebbe avere. Tra l’altro, i parigini pare stiano trattando concretamente il profilo di Harry Kane per il loro attacco. Difficile, molto, che Thuram possa avere un ruolo di primo piano nella rosa francese.

Gianluca Di Marzio sottolinea che il Milan è in attesa di una risposta, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana. Ma la fiducia c’è in Via Aldo Rossi, ed è addirittura in crescita. Da giorni si vocifera che Thuram è sempre più propenso ad accettare l’offerta rossonera, spinto anche dal grande legame con l’Italia (è nato a Brescia) e dall’ammirazione che nutre per il club rossonero sin da bambino.

Il verdetto pare vicino. Non ci resta che attendere.