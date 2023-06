Tonali al Newcastle, le cifre dell’affare: contratto mostruoso, i dettagli

Di Marzio spiega le cifre dell’operazione che probabilmente porterà Tonali dal Milan al Newcastle: lo stipendio è altissimo.

Sandro Tonali verso il Newcastle United, ormai arrivano solo conferme. Se non ci saranno nuove sorprese, il trasferimento si concretizzerà nella prossime ore.

I tifosi del Milan non potevano crederci quando sono emerse le prime indiscrezioni, però poi hanno dovuto fare i conti con la realtà. La trattativa c’è ed è in fase avanzata. Il giocatore ha detto sì al passaggio ai Magpies, con i quali ha già raggiunto un accordo. Va sistemata l’intesa economica tra i club.

Calciomercato Milan, Tonali al Newcastle United: le cifre dell’affare

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che il Newcastle United ha offerto Tonali un contratto di sei anni a 8 milioni di euro netti annui più 2 di bonus. Uno stipendio monstre rispetto a quello da 2,5-3 milioni che percepisce oggi in Italia. Difficile rifiutare così tanti soldi.

Il club inglese ha messo sul tavolo del Milan 70 milioni più 5 di bonus per comprare il cartellino del giocatore. I rossoneri chiedevano 80 milioni, il Newcastle aveva proposto 70 milioni e poi ha aggiunto altri 5 milioni legati a specifiche condizioni. Si sta discutendo di altri bonus per arrivare alla chiusura dell’operazione entro domattina.

Tonali è destinato a diventare un nuovo calciatore del Newcastle United, squadra che si è qualificata alla prossima Champions League e che ha un progetto molto ambizioso. La proprietà dei Magpies è PIF, ovvero il Public Investment Fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Ha la potenza economica per assicurarsi giocatori di alto livello e ha scelto di puntare su Sandro, reduce da due buone stagioni al Milan. Non è ancora un top player, però il potenziale per alzare l’asticella delle prestazioni c’è. Il trasferimento in un campionato come la Premier League può accelerare il suo processo di crescita.

L’allenatore Eddie Howe aveva chiesto anche Nicolò Barella dell’Inter, poi c’è stata la virata su Tonali. Di fronte a una ricca offerta, il Milan e il centrocampista hanno accettato di discutere e presto l’affare dovrebbe andare in porto. Sarà interessante vedere che il club rossonero investirà i soldi di questa cessione, che sarà la più remunerativa nella storia milanista. I tifosi sono in attesa di rinforzi importanti.