Tonali-Newcastle, Di Marzio: “Nessun accordo. Oggi il Milan ha incontrato gli agenti”

Arriva la momentanea smentita in merito all’ipotetica cessione di Sandro Tonali da parte del Milan. E’ Gianluca Di Marzio a parlarne. Tutti i dettagli

Momento più che particolare per l’ambiente rossonero. La notizia del vicino accordo tra il Milan e il Newcastle per il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League ha lasciato i tifosi interdetti. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato The Athletic. La fonte, una delle più accreditate in Inghilterra, ha fatto sapere che l’accordo è ad un passo, complice il rilancio nell’offerta dei Magpies. Non più 50 milioni sul tavolo, ma ben 70.

Una maxi proposta che avrebbe fatto vacillare concretamente il Milan e anche il giocatore, consapevole che al Newcastle andrebbe a guadagnare un ingaggio di 7 milioni di euro più bonus. Insomma, il doppio di quanto percepisce dal club rossonero. La notizia, come accennato, ha scosso i tifosi. Questi, già amareggiati dall’addio di Paolo Maldini, non riescono ad immaginare un Milan orfano di un altra colonna portante, un altro rossonero nel cuore come Sandro Tonali.

Dopo la notizia di The Athletic si aspettavano conferme o smentite in Italia. Ed è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ad esporsi sulla questione. Le ultimissime di Di Marzio possono far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi, almeno per il momento. Di seguito tutte le informazioni raccolte dal giornalista di Sky Sport sull’affare Tonali.

Tonali al Newcastle, arriva la smentita

Gianluca Di Marzio ha illustrato in maniera realistica e dettagliata l’attuale situazione di Sandro Tonali, confermando la versione fornita dalla nostra redazione di MilanLive.it stamane. L’esperto ha raccontato passo passo come stanno davvero le cose al momento. Innanzitutto, la dirigenza del Milan, rappresentata da Furlani e Moncada, ha incontrato oggi l’agente di Sandro, Beppe Riso. I tre hanno parlato per “capire come regolarsi nel caso in cui dovessero cocretizzarsi questi interessi importanti che si sono avvicendati in questi ultimi giorni”. Questo quanto viene scritto sul sito gianlucadimarzio.com.

Gli interessi di cui parla l’esperto di mercato sono chiaramente quelli del Newcastle con anche il Chelsea che ha preso informazioni sul centrocampista. I tre hanno concordato che in primis sarà il Milan a valutare le possibili offerte, e solo in un secondo momento verranno presentate a Tonali le diverse opzioni, ma solo quando saranno concrete e formali. Al momento, sottolinea Di Marzio, Stefano Pioli non è stato informato di una possibile cessione del classe 2000.

Importante l’ultima sottolineatura del giornalista: Sandro Tonali ha chiesto al suo entourage di essere lasciato sereno in questo momento. Il giocatore, in soldoni, non vuole saper nulla fin quando non ci sarà da prendere in considerazione e valutare un’offerta concreta. E al momento, sul tavolo del Milan non c’è alcuna proposta economica formale e concreta per Tonali. Netta smentita, dunque, all’indiscrezione del The Athletic. Solo conferme, invece, all’indiscrezione di stamane di MilanLive.it: al momento nessuna trattativa in atto tra il Milan e altri club. Si attendono aggiornamenti.