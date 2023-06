Altro addio illustre dopo Tonali: via dal Milan per 80 milioni

Non solo Sandro Tonali, il Milan rischia di perdere un’altra pedina chiave del proprio scacchiere I rossoneri fissano il prezzo per il giocatore: il punto della situazione

Sono giorni sempre più complicati per il tifoso del Milan, che dopo aver dovuto dire addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, si apprestano a salutare anche Sandro Tonali.

Il centrocampista sarà a breve un nuovo giocatore del Newcastle: una trattativa davvero lampo, che porterà il centrocampista italiano a guadagnare più di otto milioni di euro netti a stagione. Con i bonus, infatti, potrebbe arrivare anche a dieci. Al Milan, invece, andranno circa 75 milioni di euro.

Non possono non essere tristi i sostenitori del Diavolo che vedevano in Tonali l’ultima speranza di avere ancora una volta una bandiera in rossonero. Lui milanista fin da bambino ha invece detto addio a soli pochi giorni dalla separazione da Paolo Maldini.

Gerry Cardinale e i suoi uomini non guardano davvero in faccia nessuno e sono pronti a fare player trading, trattando il Milan come un Tolosa qualunque (non ce ne vogliano i tifosi del club francese, ma la storia dei rossoneri spingeva a pensare che il modo di lavorare di RedBird sarebbe potuto essere diverso).

Ci saranno, dunque, investimenti su giovani che diventeranno asset da rivendere nel futuro. La squadra molto probabilmente avrà la possibilità di rimanere competitiva, ma il tifoso dovrà abituarsi a nuove eccellenti cessioni. Sì perché quella di Sandro Tonali potrebbe non essere l’unica di questa calda estate.

Rischio grosso

Ora il prossimo a rischiare di fare le valigie è certamente Theo Hernandez. Vi abbiamo parlato dell’interesse del Manchester United, che al momento però non ha presentato alcuna offerta ufficiale.

La posizione del Milan, come raccontato, è davvero chiara: nessuno è incedibile. Così si ascolteranno le offerte, si dialogherà con il calciatore e si prenderà la decisione migliore. E’ chiaro, dunque, che se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni, per chiunque, il Diavolo lo lascerebbe andare senza opporre alcuna resistenza. Può succedere a breve con Theo Hernandez. Sul giocatore, oltre al Manchester United, come racconta Sky Sport, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros, al momento, però, non sembrano intenzionati a mettere sul piatto i soldi richiesti da Cardinale.