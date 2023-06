Dalla Francia: Milan-Arda Guler, svolta in arrivo

Il Milan è fortemente interessato all’ingaggio di Arda Guler, giovane talento turco che ha impressionato anche con la nazionale di recente.

In queste ore le cronache di mercato riguardanti il Milan si concentrano soprattutto sulla probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, però c’è anche una campagna acquisti che viene portata avanti parallelamente.

Il club rossonero sembra a un passo dall’ingaggio di Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e contattato direttamente da Stefano Pioli. Sul figlio d’arte ci sono anche PSG e Lipsia, ma entro 48 ore ci può essere l’accelerata decisiva che può portarlo a Milanello. Si tratterebbe di un buonissimo rinforzo.

Calciomercato Milan, accelerata per Arda Guler? Le ultime news

Tra gli obiettivi di Geoffrey Moncada c’è anche Arda Guler, 18enne promessa del calcio turco. Milita nel Fenerbahce, dove indossa la maglia numero 10. Nell’ultima stagione 6 gol e 7 assist in 35 presenze totali. Ha avuto un minutaggio importante da fine gennaio in poi, riuscendo a mostrare di avere un grande talento.

Secondo quanto rivelato da L’Equipe, il Milan è in vantaggio nella corsa a Guler. Il ragazzo lascerà sicuramente Istanbul e nel suo contratto (scadenza giugno 2025) c’è una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro. A Pioli piace molto, lo vorrebbe nella sua squadra per sostituire Brahim Diaz, che ha fatto ritorno al Real Madrid dopo i tre anni di prestito in Italia.

Le discussioni si stanno intensificando e il gioiello del Fenerbahce è attratto dall’idea di un trasferimento al Milan. Nonostante il pressing rossonero, attenzione alle offerte che anche altre società possono fare a Guler e alla sua famiglia, che in questo momento rappresenta i suoi interessi ed è coinvolta nella trattativa. I bonus alla firma potrebbero fare la differenza.

Il giovane turco interessa anche al Barcellona e ad altre squadre, soprattutto della Premier League. È stato offerto anche al Paris Saint Germain, che in questo momento non è interessato a intavolare una trattativa. Ha preso Marco Asensio nel reparto offensivo e ha altre priorità per il proprio calciomercato in entrata.

Guler sa giocare sia come esterno destro sia come trequartista. Recentemente ha segnato un bellissimo gol all’esordio con la nazionale maggiore della Turchia. Sembra avere il potenziale per diventare un calciatore di alto livello, anche se bisognerà vedere come di adatterà a realtà più importanti della Super Lig.