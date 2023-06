Kamada-Milan, non è ancora fatta: cosa manca per la fumata bianca

Le ultime sull’approdo di Daichi Kamada al Milan, dopo essersi svincolato dall’Eintracht Francoforte. Il calciatore giapponese è ancora tra gli obiettivi.

Il mercato del Milan, almeno nelle intenzioni iniziali, era molto diverso da quello che poi sarà concretamente durante l’estate. Infatti i primi vagiti di trattative e sondaggi erano stati portati avanti da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Come è noto, la proprietà RedBird ha deciso di accantonare entrambi i dirigenti operativi e di cambiare dunque piani e strategie. Ciò significa che diversi obiettivi, già individuati da Maldini prima dell’inizio di giugno, potrebbero decadere visto che uomini come Moncada o come l’a.d. Furlani potrebbero puntare su ben altro.

Ma c’è un calciatore che, a prescindere dal cambio in dirigenza, dovrebbe vestire la maglia del Milan a prescindere. Stiamo parlando di Daichi Kamada, fantasista giapponese che si è svincolato ormai dall’Eintracht Francoforte. Un giocatore che rappresenta una grossa occasione di mercato e che, Maldini o non Maldini, può essere utile alla causa rossonera.

Nessuna frenata per Kamada: si attendono gli agenti

Nella trasmissione Calciomercato – L’originale il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha proprio riportato le ultime news sull’affare Milan-Kamada. Pare che non vi sia alcuna frenata, né passo indietro da parte del club rossonero. Il trequartista giapponese è ancora oggi un obiettivo concreto e sempre molto vicino.

Pare infatti che Kamada non faccia altro che attendere il Milan, ha dato priorità assoluta alla squadra di Serie A ed avrebbe anche rispedito al mittente alcuni sondaggi in arrivo da Spagna e Germania. Insomma, il talento nipponico vuole vestire il rossonero a tutti i costi. Sul piatto anche un’offerta semi-ufficiale: quadriennale con il Milan da circa 3 milioni netti a stagione.

Di Marzio ha dunque confermato il tutto, spiegando i motivi per i quali il Milan non ha ancora ufficializzato Kamada. Pare che vada prima risolta la questione burocratica riguardo i suoi agenti, in particolare il procuratore Roberto Tukada. Da regolamento infatti, per continuare a gestire la procura di un calciatore extra UE, tali agenti devono prima iscriversi all’albo della Serie A. Una volta terminata questa pratica Kamada potrà volare a Milano per visite mediche e firma definitiva.

Come spiegato anche dal noto cronista milanista Carlo Pellegatti, Kamada è sempre stato l’obiettivo numero uno per la trequarti del Milan. Un’occasione di mercato, visto che arriverebbe a costo zero, che potrebbe essere utile anche nel ruolo di mezzala, avendo la capacità di giocare sia dietro le punte, sia in posizione più arretrata.