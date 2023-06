Milan, accordo trovato per un’altra cessione: se ne va in Spagna

Il Milan ha ceduto il giocatore a titolo definitivo. Accordo di tre anni con il club spagnolo. Il giovane è pronto ad una nuova esperienza

Il Milan ha chiuso oggi una delle tante cessioni programmate per l’estate. C’è aria di grande rivoluzione in casa rossonera, e si partirà dagli addi per ricostruire e inserire elementi ritenuti più pronti, di qualità e utili a Stefano Pioli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha trovato l’accordo con il Getafe per il trasferimento del giovane 21enne.

Di chi si tratta? Di Andreas Jungdal, portiere danese passato dalla Primavera del Milan. Il classe 2002 era stato mandato in prestito la scorsa stagiona in una Prima Squadra, precisamente all’Altach in Bundesliga austriaca. Pattuito un diritto di riscatto e contemporaneamente un controriscatto a favore dei rossoneri. Ma l’Altach ha preso la decisione di non tenere il baby portiere e quindi di rispedirlo al Milan.

Jungdal, però, non avrebbe avuto alcuno spazio, né in Primavera né in Prima Squadra. Per l’Under 19 di Ignazio Abate, infatti, Maldini e Massara avevano chiuso qualche settimana fa per il talento Noah Raveyre del Saint Etienne, un classe 2005 pronosticato a diventare tra i migliori al mondo. Nella rosa maggiore, invece, il Milan si è aggiudicato Sportiello a parametro zero, ed è probabilmente in procinto di rinnovare il contratto di Mirante.

Jungdal dunque è già pronto a ripartire.

Jungdal al Getafe, tutti i dettagli

Come riporta Gianluca Di Marzio, Andreas Jungdal si trasferirà al Getafe quest’estate. Pronto un contratto di tre anni per lui. Il Milan non incasserà nulla da tale cessione, sarà dunque un passaggio a parametro zero, nonostante il contratto del portiere era in scadenza tra un anno, dunque nel 2024. Il club rossonero conserverà però una percentuale sulla futura rivendita del danese. Jungdal non ha di certo brillato nella sua esperienza in Austria. Tra i grandi dell’Altach ha trovato spazio in sole sei occasioni, incassando 10 reti e registrando un clean sheet.

Su di lui, in realtà, le aspettative erano molto alte, non a caso il Milan aveva deciso di riservare un diritto di controriscatto. Ma Jungdal non le ha rispettate, ed eccolo pronto ad una nuova esperienza in Liga. Probabile che anche lì si ritrovi a fare il secondo o il terzo nelle gerarchie. Ma è’ ancora molto giovane Andreas, con tanto tempo a disposizione per crescere e fare le sue esperienze.

Al Milan era approdato nel 2019, e dopo i due anni in Primavera si era conquistato un posto in Prima Squadra, come terzo, in sostituzione dell’infortunato Plizzari. Sperava di esordire in Serie A dinnanzi a San Siro, seguendo i consigli dei suoi ‘maestri’ Simon Kjaer, connazionale veterano, e Dida, ex preparatore dei portieri in Prima Squadra. Dovrà invece ripartire dalla Liga spagnola, ma è comunque evidente una salto di qualità rispetto alla massima serie austriaca.