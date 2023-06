Milan, Reijnders per sostituire Tonali: prezzo fissato

Il centrocampista dell’AZ Alkmaar è uno dei candidati a rimpiazzare la quasi certa partenza dell’ex Brescia: la richiesta per olandese

Ormai ci siamo. Il Milan sta per cedere Sandro Tonali al Newcastle per una cifra che alla fine dovrebbe raggiungere gli 80 milioni di euro, ma la società si tufferà subito sul mercato per prendere il suo sostituto e non solo.

Con la cessione dell’ex Brescia a una cifra così alta, è chiaro che il Diavolo avrebbe la possibilità di muoversi molto meglio sul mercato e gli standard degli acquisti ora si alzeranno. Nelle ultime ore si è già parlato di alcune accelerazioni da pare della società rossonera, con uno sprint per Marcus Thuram, diventato il primo obiettivo per l’attacco e arrivabile e parametro zero perché svincolato. Per Luka Romero manca solo l’ok della società, e poi ci sono già dei passi per sostituire Tonali.

A questo punto, infatti, con la partenza del classe 2000, unita all’infortunio di Ismael Bennacer e al non riscatto di Aster Vranckx, serve un intervento di un certo tipo per rinforzare la mediana. Sembra evidente che a questo punto gli acquisti a centrocampo dovranno essere almeno due. Il primo può essere uno tra Davide Frattesi e Sergej Milinkovic Savic, con il 23enne del Sassuolo in prima fila e sul quale i rossoneri stanno provando il sorpasso sull’Inter.

Milan sull’olandese: l’AZ fa il prezzo

La sensazione è che per il 4-2-3-1 di Pioli possa possa poi servire un calciatore in grado di dare maggiore equilibrio, da affiancare magari al Frattesi di turno. Da questo punto di vista sta prendendo quota una pista estera, più precisamente dall’Eredivisie.

Il profilo che intriga e non poco Furlani e Moncada è quello di Tijjani Reinders, centrocampista dell’AZ Alkmaar, protagonista l’anno scorso anche in Conference League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club olandese chiede 18 milioni di euro più 2 di bonus per lasciarlo partire. L’esperto di mercato fa sapere che sono già state rifiutate offerte da 14 milioni più bonus dalla Premier League e dallo Sporting Lisbona per lui.

Reijnders è un classe 1998 e il suo contratto con l’AZ scade nel 2027. Il 24enne ha disputato una stagione fantastica quest’anno, realizzando 8 gol fra Eredivisie e Conference League, mettendo a referto anche 9 assist. Per i rossoneri sarebbe un ottimo innesto e nei prossimi giorni sicuramente c’è da aspettarsi novità in merito.