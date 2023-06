Milan, ritorno di fiamma: un nuovo affare con il Chelsea

Milano-Londra un asse che può scaldarsi sempre di più durante l’estate. Tanti i nomi in ballo, rispunta un vecchio pallino del Diavolo: la situazione

Il calciomercato del Milan non è ancora decollata, ma appare davvero solo questione di giorni. I rossoneri stanno seminando, alla ricerca dei profili giusti, per poi raccogliere durante l’estate.

Servono parecchi giocatori, servono rinforzi sia a centrocampo, che in attacco, oltre che ovviamente sugli esterni. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno cercando di capire come investire i soldi e se sia possibile prendere qualcuno in prestito, magari con il diritto del riscatto.

Si è dunque a caccia di opportunità e molte potrebbe arrivare, ancora una volta, da Londra e più precisamente dal Chelsea, chiamato a cedere i tantissimi esuberi. A gennaio la proprietà non ha badato a speso, ma ora bisogna fare i conti con la realtà. Al Milan nell’ultimo periodo sono stati accostati diversi calciatori: il più vicino è stato sicuramente Loftus-Cheek per il quale Maldini e Massara avevano, di fatto, chiuso. Con il loro addio tutto è cambiato e l’affare è stato messo in standby, si è scaldato invece, la pista che porta a Carney Chukwuemeke. Il giovane centrocampista piace tanto a Moncada, bisognerà però capire se il Chelsea aprirà davvero alla sua cessione.

Sullo sfondo, poi, resta il nome di Christian Pulisic. L’esterno americano può diventare un’opportunità qualora decidesse di rinunciare a qualcosa del suo stipendio. Il contratto è in scadenza nel 2024 e non rientra più nei piani del Chelsea.

Ritorno di fiamma

Tuttosport rilancia, infine, un altro profilo, quello di Armando Broja. L’attaccante è stato accostato al Milan nelle ultime sessioni di mercato. A dicembre si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro.

Il suo ritorno è previsto per luglio, chissà che il Chelsea non decida di mandarlo altrove per farlo giocare di più. Può essere il calciatore giusto per completare il reparto offensivo. Sarebbe chiaramente la terza punta, che completerebbe il reparto con Olivier Giroud e un nuovo acquisto importante, si spera sempre in Marcus Thuram. Un’eventuale composizione in questa maniera dell’attacco, chiaramente, porterebbe Lorenzo Colombo a vivere una nuova esperienza lontano dal Milan.