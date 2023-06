Milan, tre alternative a Chukwueze: i nomi

Milan, è l’attacco il reparto al centro dei rumors di mercato. Non solo Thuram e Chukwueze. I rossoneri valutano anche altri obiettivi

Tutto come previsto. E’ l’attacco, il reparto sul quale si stanno concentrando le maggiori attenzioni del sul mercato. Bloccato Kamada per la sostituzione di Bennacer, la dirigenza rossonera è al lavoro per mettere a disposizione di Pioli i rinforzi da affiancare a Rafa Leao e Olivier Giroud, uniche certezze in avanti.

L’obiettivo principale per il ruolo di centravanti è ormai Marcus Thuram. Cresce la fiducia del Milan sulla possibilità che l’attaccante transalpino, in uscita dal Borussia Monchengladbach, possa accettare la proposta rossonera. Il Milan è disposto a pagargli un ingaggio da top player (circa sei milioni) oltre a garantirgli un ruolo da protagonista nelle scelte di Pioli. Thuram valuta anche le offerte di PSG e Lipsia in attesa di una decisione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Più complicata la trattativa per Samuel Chukwueze. Nonostante la scadenza contrattuale tra un anno, il Villarreal spara alto e chiede almeno 40 milioni per liberare l’attaccante nigeriano. Non certo un prezzo di saldo per un calciatore che, senza rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima stagione.

Milan, le alternative a Chukwueze

Per questo motivo, il Milan valuta le possibili alternative a Chukwueze, il quale resta comunque la prima scelta dei rossoneri disposti sempre a trattare con il Villarreal per cercare di abbassare la valutazione dell’attaccante. Stando a Gianluca Di Marzio, il Milan segue altri tre calciatori in attacco ovvero Reiss Nelson, Jeremy Doku e Ismaila Sarr .

Come Chukwueze, anche Nelson è in scadenza con l’Arsenal. Da settimane, il nome del 23enne inglese viene accostato al Milan anche se non è da escludere un rinnovo con i Gunners, soddisfatti dell’ultima stagione disputata dall’attaccante rientrato dal prestito al Feyenoord.

Stagione da protagonista anche per Jeremy Doku. L’esterno belga, in campo con la Nazionale nelle recenti sfide con Austria e Estonia, ha totalizzato 35 presenze con 7 gol nell’ultima annata con il Rennes. Seguito da altri top club europei, verosimilmente, anche la valutazione di Doku sarà piuttosto elevata.

Anche Ismaila Sarr è in scadenza nel 2024. L’attaccante senegalese milita nella Championship inglese (l’equivalente della nostra Serie B) con il Watford. Anche per lui si parla di una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Rispetto a Doku e Nelson, Sarr spicca per una maggiore duttilità tattica che lo porta ricoprire sia il ruolo di esterno che di prima punta.

Tutti potenziali affari sul quale il Milan potrebbe dirottare una parte degli introiti derivanti dall’improvvisa cessione di Tonali al Newcastle. Manca solo l’ufficialità per sancire il passaggio del mediano in Premier League per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.