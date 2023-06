Sgarbo clamoroso all’Inter: il bomber al Milan per 40 milioni

Il Milan è chiamato anche al mercato in entrata: sono davvero parecchi i calciatori che servono per migliorare la squadra. Si pensa anche ad un clamoroso affare, che lascerebbe a bocca aperta i tifosi dell’Inter

Per i tifosi del Milan ritrovare il sorriso non è per nulla facile. I rossoneri dopo aver detto addio a Paolo Maldini, Frederic Massara e Zlatan Ibrahimovic, si apprestano a salutare anche Sandro Tonali, che ben presto sarà un giocatore del Newcastle.

Ormai – è evidente – non esistono più le bandiere di una volta e l’ultima speranza è andata in fumo. Difficile che il sostenitore del Milan torni ad illudersi, legarsi ad un giocatore non sarà mai più una buona scelta, ma il Milan deve andare avanti, deve pensare ai rinforzi che servono per migliorare la squadra.

Il Diavolo non può perdere la sua competitività e Gerry Cardinale non ha alcuna intenzione di farlo. E’ così pronto a decollare anche il calciomercato in entrata e La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, scrive di un’idea del Milan davvero clamorosa.

I rossoneri starebbero pensando di strappare all’Inter Romelu Lukaku. L’attaccante, che ha da poco detto no alla sirene arabe, è pronto a tornare al Chelsea. A Londra non c’è futuro per il belga, che vorrebbe tornare in nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi, però, difficilmente potrà andare oltre il prestito oneroso, ecco perché il Milan potrebbe davvero avere una possibilità per prendere Lukaku. Il prezzo? 40 milioni euro. Una cifra che non certamente pagare, almeno per il momento.

Non solo Lukaku

Ora il Milan ha i soldi per poter chiudere diverse trattative, anticipando la concorrenza, che invece è alla prese con le cessioni. Inter, Roma e Juventus potrebbero così vedersi beffate per Davide Frattesi.

Il centrocampista italiano è pronto a lasciare il Sassuolo, rimanendo però in Italia. E’ questa la sua volontà e verrà rispettata: Carnevali è stato chiaro. I nerazzurri sono stati sempre in vantaggio, ma senza l’addio di Brozovic, il Milan ha il tempo e i soldi per riuscire a mettere le mani su Frattesi. Potrebbe davvero essere lui, il dopo Sandro Tonali. D’altronde i rossoneri, per un discorso di liste, non possono non avere un nuovo italiano in rosa.