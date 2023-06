Si inserisce Ancelotti: il Milan deve fare in fretta

Il Real Madrid di Ancelotti si inserisce nella corsa a un giovane talento che piace molto al Milan: i rossoneri rischiano la beffa.

I soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali dovrebbero consentire alla società rossonera di fare un calciomercato da protagonista. C’è un centrocampo praticamente da rifare e anche gli altri reparti vanno migliorati, in particolare quello offensivo.

Il Milan sta ancora aspettando la risposta di Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. È reduce da una stagione con 16 gol e 7 assist in 32 presenze, può essere un ottimo innesto. Stefano Pioli in persona lo ha contattato per convincerlo a trasferirsi a Milano. Le alternative per lui sono PSG e Lipsia, che a loro volta hanno presentato delle offerte.

Trapela abbastanza fiducia sull’ingaggio di Thuram, che a breve dovrebbe comunicare la sua decisione definitiva. Ovviamente, Geoffrey Moncada lavora anche su altre piste. Una porta ad Arda Guler, astro nascente del calcio turco.

Calciomercato Milan, colpo Arda Guler: minaccia Real Madrid

Il 18enne del Fenerbahce sa giocare sia da trequartista sia da esterno destro offensivo. È un mancino molto tecnico e che sembra destinato a un futuro luminoso. Recentemente ha debuttato nella nazionale maggiore della Turchia segnando un bellissimo gol. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro.

Oltre al Milan, ci sono tante altre società europee sulle tracce di Arda Guler. Ad esempio, il Benfica e diverse della Premier League. In queste ore AS ha rivelato che c’è un deciso inserimento del Real Madrid, che negli anni recenti ha puntato molto sui giovani talenti e che adesso ha messo nel mirino anche il 18enne nato ad Ankara.

A Madrid in panchina c’è Carlo Ancelotti, allenatore che il Milan conosce molto bene. Potrebbe essere proprio lui a godersi il talento di Guler nella prossima stagione. Va detto che il ragazzo non sembra ancora pronto per indossare una maglia pesante come quella dei blancos, pertanto non bisogna escludere un prestito per consentirgli di giocare con continuità ed essere più maturo tra un anno.

Il Fenerbahce terrebbe volentieri Arda in squadra per un’altra stagione, se fosse possibile. La “bassa” clausola di risoluzione dà poco margine al club di Istanbul, che probabilmente si dovrà arrendere al fatto di perdere il giocatore. In Turchia hanno rivelato anche un tentativo di rinnovare il contratto, però il ragazzo e la sua famiglia stanno valutando le diverse opzioni per cambiare aria.

Il Real Madrid è una soluzione che non può che essere gradita. Chi rifiuterebbe un club simile? Ma il Milan e gli altri concorrenti sono in corsa e ciascuno spera di convincere il nazionale turco. Certamente faranno la differenza anche i soldi che verranno offerti alla famiglia, che si occupa direttamente del futuro del calciatore.