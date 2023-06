Tonali al Newcastle, percentuale di rivendita al Brescia? I dettagli

Tonali ormai prossimo al trasferimento dal Milan al Newcastle: ci guadagna anche il Brescia, ex club del centrocampista.

Il futuro di Sandro Tonali è al Newcastle United, non ci sono più dubbi. Ormai c’è accordo totale tra le parti e il numero 8 del Milan è destinato a proseguire la sua carriera in Premier League.

Membri dello staff del club inglese sono pronti a volare in Romania, dove il giocatore si trova per l’Europeo Under 21, per svolgere le visite mediche. Presto il trasferimento sarà ufficiale. Certamente sono molti i tifosi rossoneri dispiaciuti e contrari a tale cessione, però i vertici del club non se la sono sentita di rifiutare un’offerta così alta e lo stesso centrocampista ha accettato sia il ricco contratto sia il progetto tecnico.

Calciomercato Milan, Tonali al Newcastle: incassa anche il Brescia

Il Newcastle United dovrebbe versare nelle casse del Milan 70 milioni di euro più 5 di bonus. Il club rossonero metterà a bilancio una grossa plusvalenza e avrà delle risorse importanti da reinvestire nel calciomercato in entrata. I tifoso sono curiosi di vedere come verranno spesi questi soldi.

Secondo quanto riportato da Bresciaingol.com, a guadagnare dal trasferimento di Tonali sarà anche il Brescia. L’ex club del giocatore si era tenuto una percentuale del 10% sull’eventuale futura rivendita da calcolare sulla differenza tra quanto incasserà il Diavolo dal Newcastle e quanto avevano ricavato le Rondinelle.

Il Brescia aveva percepito 20 milioni e il Milan ne metterà in cassa 70 (i bonus non vengono considerati nel calcolo), quindi la percentuale va calcolata sui 50 milioni che separano queste due cifre. La società guidata da Massimo Cellino ricaverà 5 milioni, se i dettagli economici dell’affare verranno confermati.

Si tratta di una buona somma per un club che è recentemente retrocesso in Serie C, anche se Cellino sta provando a farlo rimanere in Serie B sfruttando i guai della Reggina e del Lecco. L’ex proprietario di Cagliari e Leeds United spera di evitare la retrocessione che la squadra ha subito sul campo dopo aver perso lo spareggio contro il Cosenza.

Invece, Tonali stasera debutterà con l’Italia Under 21 all’Europeo: di fronte la Francia di Pierre Kalulu. Vedremo se la sua prestazione sarà condizionata dalla vicenda di calciomercato che lo vede protagonista. È il capitano della squadra azzurra e ci si aspetta tanto da lui.