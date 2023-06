Tonali, il ds del Newcastle è a Milano: a breve il summit decisivo (FOTO)

Il ds del Newcastle è in Italia, pronto a chiudere l’affare Tonali con il Milan: ormai si tratta di sistemare gli ultimi dettagli.

Sandro Tonali proseguirà la sua carriera in Premier League, non è più un segreto. La trattativa tra il Newcastle United e il Milan si sta per concludere definitivamente.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Dan Ashworth è arrivato poco fa a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e chiudere l’affare. Si tratta del direttore sportivo dei Magpies, pronto per il summit decisivo. Ormai vanno limati gli ultimi dettagli, poi Tonali sarà di fatto un nuovo giocatore del Newcastle United.

Se l’incontro avrà esito positivo, Tonali potrà svolgere le visite mediche nei prossimi giorni. Attualmente il calciatore si trova in Romania per l’Europeo Under 21 ed è capitano dell’Italia, che stasera debutterà contro la Francia di Pierre Kalulu. Verrà raggiunto da membri dello staff del Newcastle United per i consueti test medici.

Sandro Tonali dal Milan al Newcastle United: le cifre dell’affare

Sandro firmerà un contratto di sei anni che prevede uno stipendio da circa 8 milioni di euro netti a stagione. Dovrebbero essere previsti anche 2 milioni di bonus. Cifre da capogiro, considerando che oggi Tonali percepisce un ingaggio da 2,5-3 milioni. Chi avrebbe rifiutato una simile offerta?

Lo stesso Milan non ci ha pensato molto quando il Newcastle United si è presentato con una prima proposta da 70 milioni e l’ha poi migliorata con i bonus. Sarà la cessione più remunerativa nella storia del club rossonero. Nelle prossime ore è prevista la fumata bianca, non dovrebbero verificarsi colpi di scena.