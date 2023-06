Dalla Turchia un nuovo centrale: Milan, ritorno di fiamma

Il Milan sembra intenzionato a rimpolpare il reparto difensivo. L’ultima idea arriva dalla Turchia con un elemento molto interessante.

Anche se non è una reale priorità di mercato, il Milan sembra intenzionato a regalare a Stefano Pioli un altro difensore centrale. Almeno secondo le cronache vicine al club rossonero.

Pioli vanta a sua disposizione quattro ottimi centrali: Tomori, Thiaw, Kjaer e Kalulu. Ma nonostante ciò sembra che il Milan voglia rimpolpare la difesa con un innesto nuovo di zecca. Lo dimostra anche il tentativo per il franco-camerunese Even Ndicka, poi però ingaggiato a costo zero dalla Roma.

Probabilmente il tecnico rossonero ha chiesto anche un nuovo giocatore, possibilmente di prospettiva, per la linea difensiva. Kalulu probabilmente verrà slittato a destra, come alternativa a capitan Calabria, mentre Kjaer non può dare più le garanzie di un tempo, visti i 34 anni di età e soprattutto l’infortunio al ginocchio dello scorso anno che lo ha certamente rallentato.

Milan, sfida alle big straniere per Nelsson

Proprio in tal senso va segnalata la novità scritta dai media turchi. In particolare dal giornale Tum Spor, secondo cui il Milan sarebbe in corsa con altre rivali europee per un difensore centrale molto interessante del Galatasaray. Stiamo parlando di Victor Nelsson, centrale danese classe ’98 che è cresciuto molto nelle fila del club turco.

La squadra campione di Turchia ha puntato forte su Nelsson già due anni fa, acquistandolo dal Copenaghen per 7 milioni di euro. Il danese è un centrale dall’ottima fisicità, ma bravo anche ad impostare; non a caso è stato utilizzato in passato da mediano davanti alla difesa. Un calciatore che ha sorpreso e convinto diverse squadre estere, come Siviglia e Tottenham che si sarebbero già informate sul conto di Nelsson.

Il Milan, che potrebbe a breve ottenere un grosso tesoretto dalla cessione di Sandro Tonali in Premier League, sarebbe interessato ad investire su Nelsson in vista della prossima stagione. Il Galatasaray dovrebbe valutare il suo difensore centrale circa 15 milioni di euro, Tra l’altro i media turchi scrivono come la squadra giallorossa di Istanbul avrebbe già messo in conto la cessione di Nelsson, avendo individuato il suo sostituto: Mohammed Salisu, centrale ghanese che arriverebbe dal Southampton appena retrocesso in Inghilterra.

Nelsson tra l’altro al Milan raggiungerebbe il suo connazionale Simon Kjaer, capitano della Danimarca. Quest’ultimo, da sempre visto come un leader nello spogliatoio rossonero, sarebbe un mentore ideale per il 24enne cresciuto nel Nordsjaelland.