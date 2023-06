L’Inter prova il sorpasso: il Milan rischia la grande beffa

Le ultime sul giocatore finito nel mirino del Milan, che ora rischia davvero di vestire la maglia nerazzurra dell’Inter: il punto della situazione

Con il Psg fuori dalla corsa, tutto lasciava pensare che l’affare potesse davvero essere in discesa. Oggi, poi, era giunta notizia anche del no al Lipsia.

Così per Marcus Thuram sembrava solo questione di tempo. Qualcuno, addirittura, si aspettava la fumata bianca già nella giornata di oggi, ma in serata, ha trovato conferme importanti il rilancio da parte dell’Inter.

Nessuna operazione di disturbo, ma un tentativo vero e proprio per cercare di strappare alla concorrenza del Milan, l’attaccante francese. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come il Diavolo abbia fatto di tutto per Thuram negli ultimi giorni e sta aspettando con fiducia la risposta del giocatore classe 1997.

I rossoneri hanno chiaramente discorsi molto avanzati, ma l’Inter è intenzionata a tentare il sorpasso ai danni del Diavolo per mettere le mani sul giocatore. Si parla di un’offerta – da parte di Marotta – di 5,5 milioni di euro netti a stagione. Non ci resta dunque che attendere gli sviluppi di questa doppia trattativa per capire se l’Inter riuscirà davvero a beffare il Milan.

Non solo Thuram

Marcus Thuram non è l’unico obiettivo comune tra il Milan e l’Inter. I due club, come ormai è noto, sono sulle tracce di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, che piace anche a Roma e Juventus, è finito in cima alla lista dei desideri del Diavolo, una volta chiusa la cessione di Sandro Tonali.

Contrariamente al francese, però, l’italiano appare più vicino ai nerazzurri, che hanno avviato i discorsi con il Sassuolo ormai da tempo e poi le dichiarazioni di oggi di Frattesi sembrano davvero lasciare pochi dubbi. Il giocatore ha lasciato intendere di essere più propenso a vestire il nerazzurro, avendo anche voglia di giocare come mezzala.

Sullo sfondo c’è anche il nome di Romelu Lukaku. E’ una suggestione venuta fuori nella giornata di ieri. Ad oggi nulla più che un interesse da parte del Milan. E’ difficile, d’altronde, pensare che il belga possa decidere di accettare il corteggiamento dei rossoneri.