Milan, beffate Inter e Juve con i soldi di Tonali: assalto al centrocampista

Di Marzio spiega come il Milan potrebbe reinvestire i soldi della cessione di Tonali: ci sono diversi nomi nella lista.

Con la vendita di Sandro Tonali al Newcastle United il Milan incasserà 70 milioni di euro più bonus, una somma altissima. Sarà l’operazione in uscita da record nella storia del club.

I tifosi non se l’aspettavano e adesso sperano che la dirigenza reinvesta bene il denaro incassato. Considerando anche il serio infortunio capitato a Ismael Bennacer, che starà fuori per diversi mesi, a Stefano Pioli vanno presi due-tre centrocampisti. E devono essere di buon livello, in grado di giocare da titolari.

Calciomercato Milan, rinforzi a centrocampo: Di Marzio fa tre nomi

Gianluca Di Marzio a Sky Sport conferma l’interesse per Tijjani Reijnders, 24enne olandese che milita nell’AZ Alkmaar. Nell’ultima stagione 8 gol e 11 assist in 54 partite. Il suo club chiede 18 milioni più bonus e ha già rifiutato offerte dalla Premier League e dallo Sporting Lisbona, che hanno messo sul tavolo circa 14 milioni più bonus.

Potrebbe tornare di moda il nome di Ruben Loftus-Cheek, già trattato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Chelsea è disponibilissimo a trattare la sua cessione.

La novità è l’inserimento su Davide Frattesi, il Milan con i soldi di Tonali può anticipare la concorrenza di Inter, Juventus e Roma. Queste tre squadre hanno bisogno di più tempo per definire l’operazione. I nerazzurri devono vendere Marcelo Brozovic, che interessa all’Al Nassr e al Barcellona. I bianconeri attendono una risposta da Adrien Rabiot, in scadenza di contratto. I giallorossi devono prima concretizzare delle cessioni.

Se il Milan decide di accelerare per l’ingaggio di Frattesi, può beffare tutte le concorrenti. Il suo agente Giuseppe Riso ha incontrato Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada a Milano. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha dichiarato che al momento non c’è una società favorita. I prossimi giorni possono essere molto importanti per definire il futuro del centrocampista romano.

Ci sono informazioni anche sul reparto offensivo. Per Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach, il Milan si è spinto ad offrire ben 6 milioni netti annui di stipendio. Invece, all’esterno nigeriano Samuel Chukwueze è stato proposto un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Il problema è il Villarreal, che ha fissato un prezzo troppo alto per il cartellino. Piace anche Christian Pulisic, esterno americano con passaporto croato, che il Chelsea è disposto a vendere.