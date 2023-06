Milan, colpo dal Brasile: rivelazione ufficiale in diretta

Il giocatore ha rivelato di avere il Milan addosso. Nuovo obiettivo di Moncada per la trequarti: un esterno brasiliano che si è messo in mostra in Olanda

Il Milan sta pensando di rinforzare con vigore le sue fasce d’attacco. Se è vero che Stefano Pioli vorrà puntare ancora e sempre sul 4-2-3-1, servirà apportare qualità al reparto. Dalla trequarti centrale, a quella laterale. Geoffrey Moncada ha cominciato a muoversi nel concreto in tal senso. Tanto per la sinistra, quanto per la destra dell’attacco, servono degli innesti. Il primo nome per rinforzare la fascia destra è quello di Samuel Chukwueke del Villareal. Il Milan sta trattando con gli spagnoli, i quali si stanno dimostrando molto puntigliosi. Nonostante, infatti, il contratto del nigeriano in scadenza nel 2024, è al momento di 40 milioni la richiesta.

Per questo, Moncada e Furlani stanno sondando altre piste. Da Pulisic del Chelsea, a Reiss Nelson dell’Arsenal. Ma c’è anche da pensare al lato sinistro del reparto, dove è ormai in uscita il croato Ante Rebic. Servirà trovare un degno vice Leao. L’idea potrebbe essere quella di acquistare giocatori duttili che possano ricoprire entrambe le fasce d’attacco. E in tal senso è finito nel mirino del Milan un nuovo profilo.

Un brasiliano in forza al Feyenoord, che ha fatto molto bene nell’ormai passata stagione. A rivelare dell’interesse del Milan è stato il giocatore in persona.

Milan sull’esterno, la rivelazione del giocatore

Il Milan, secondo quanto riporta il portale olandese 1908, sta sondando il profilo di Igor Paixao, un classe 2000 in forza al Feyenoord. In realtà, la fonte cita il giocatore in persona, che ha rivelato dell’interesse dei rossoneri durante un suo intervento per la radio brasiliana Difusora Oficial. Ma chi è Paixao? E’ un giovane esterno d’attacco, abituato più a giocare sulla sinistra, ma che non disdegna affatto anche la fascia opposta. Il Feyenoord lo ha pescato la scorsa stagione direttamente dal Brasile, con precisione dal Coritiba FC per 5 milioni di euro.

Lui ha ripagato la fiducia degli olandesi timbrando 37 presenze stagionali con 9 gol e 6 assist realizzati. Niente male per un calciatore approdato nel Vecchio Continente soltanto un anno fa. Difusora Oficial sottolinea che Paixao è in realtà pronosticato all’approdo in Premier League dopo l’ottima stagione in Eredivisie, ma l’interesse del Milan potrebbe chissà cambiare i suoi piani. Il suo contrato col Feyenoord è in scadenza nel 2027, ma lui potrebbe lasciare i Paesi Bassi per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Al Milan, il brasiliano potrebbe avere una doppia utilità. In primis un vice Leao, ma anche esterno di destra all’occorrenza. Una duttilità che sappiamo è parecchio gradita a Stefano Pioli. Il club rossonero sta comunque sondando diversi profili per i suddetti ruoli. Nelle prossime settimane si capirà se Furlani tenterà un affondo concreto per il classe 2000 del Feyenoord. Al momento solo sondaggi, nessuna trattativa.