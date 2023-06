Dall’Arsenal il dopo Tonali: il Milan ci prova

Scontro con i nerazzurri per assicurarsi le prestazioni di un campioncino della Premier: l’Arsenal attende le offerte di Milan e Inter.

Neppure a campionato chiuso terminano gli scontri tra Milan e Inter. Anzi, si acuiscono per via del calciomercato. I due club di Milano, a quanto pare, potrebbero essere pronti a farsi la lotta per un talento dell’Arsenal.

Il calciomercato estivo si avvierà tra pochi giorni, ma già si avvertono le prime tensioni tra i top club d’Europa. Sia Milan che Inter sono a caccia di un centrocampista. I nerazzurri per sostituire la probabilissima partenza di Brozovic verso l’Arabia Saudita, il Milan, invece, per tappare i diversi buchi che si formerebbero.

Salutato Maldini e, probabilmente, anche Massara, la società del Milan si avvia verso una vera e propria rivoluzione. I rossoneri sono infatti intenzionati a cedere gran parte della rosa, tra cui Adli, Vranckx e Bakayoko. Senza contare l’infortunato Bennacer ancora lontano dal recupero dall’infortunio.

Sarà uno scontro senza esclusione di colpi e all’ultimo milione, quello che caratterizzerà il calciomercato di Milan e Inter. A guadagnarci potrebbe essere solo l’Arsenal che detiene il cartellino del giocatore. Nodo da sciogliere per il mercato rossonero, oltre alla concorrenza, è il costo dell’operazione.

Calciomercato Milan, lotta all’Inter per il talento dell’Arsenal

L’investimento fatto dall’Arsenal alcuni anni fa, pare gli possa fruttare un bel gruzzoletto. Il centrocampista ghanese non ha mai conquistato del tutto la fiducia del club, per cui potrebbe fare le valigie a breve verso l’Italia. A contenderselo, scrive fichajes.net, potrebbero esserci le due squadre di Milano.

Stiamo parlando di Thomas Partey che, arrivato dall’Atletico Madrid nel 2020 in Inghilterra, ha deluso le aspettative di tifosi e allenatore. Il ghanese non ha mai raggiunto il livello che tutti si aspettavano e, per questo, si alimentano voci che lo ritengono in partenza. Dei 50 milioni spesi dall’Arsenal anni fa, il club vorrebbe recuperarne almeno una parte cedendolo ad un club di Serie A. O almeno è quello che spera l’allenatore spagnolo Mikel Arteta, nonostante abbia impiegato il centrocampista per il 78% delle partite in stagione.

Il centrocampista dell’Arsenal ha una struttura possente e, con un’età di 30 anni, la giusta esperienza acquisita tra la Spagna e l’Inghilterra. Grazie alle sue qualità prettamente da mediano, Partey sarebbe un’ottimo prospetto per avere garanzie nelle fasi di copertura, interdizione e rottura. Unico problema del mercato del Milan, oltre che la forte concorrenza sia in Italia con l’Inter, che all’estero con altri club europei, potrebbe essere il costo.

Di sicuro l’Arsenal non svenderà un calciatore che ha acquistato per 50 milioni di euro, ma non è tutto. Il calciatore percepisce uno stipendio tutt’altro che esiguo: parliamo di 12 milioni di euro a stagione, per un contratto che durerà fino al 2025.