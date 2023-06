Milan anticipato da Cagliari e Genoa: il talento si allontana

Uno dei giovani attaccanti seguiti dal Milan è un obiettivo anche di alcune società della Serie A: potrebbero giocare d’anticipo rispetto ai rossoneri.

I tifosi si aspettano l’acquisto di un forte centravanti e la dirigenza del Milan lavora per accontentare loro e, soprattutto, Stefano Pioli. I soldi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle United saranno di grande aiuto, anche se ci sono tanti rinforzi da dover prendere per migliorare la squadra.

I rossoneri si sono appena fatti beffare dall’Inter nella corsa a Marcus Thuram, che ieri ha scelto di firmare per i nerazzurri. Giuseppe Marotta ha presentato un’offerta economica migliore e l’attaccante francese ha avuto pochi dubbi. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per settimane hanno sperato che il figlio d’arte dicesse sì, però ha preferito l’altra sponda del Naviglio.

Thuram è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e quindi si trasferisce a parametro zero. Era un’occasione interessante, però tra commissione e stipendio l’Inter ha proposto più soldi. Il Diavolo guarda ad altri obiettivi adesso.

Calciomercato Milan, concorrenza italiana per un bomber nigeriano

Moncada è un attento osservato e scopritore di talenti, tra i profili finiti nella sua lista c’è anche Chukwubuikem Ikwuemesi. Il 21enne nigeriano gioca in Slovenia nell’NK Celje, squadra arrivata seconda nella classifica della Prva Liga 2022/2023 dietro all’NK Olimpia Lubiana.

Il suo contributo stagionale è stato di 9 gol e 5 assist nelle 30 presenze collezionate in campionato. Un buon bottino, anche se non sono numeri da goleador. Comunque si parla di un centravanti giovane e che ha dei margini di miglioramento. Da capire se possa reggere il livello di leghe più importanti di quella slovena.

Anche se il Milan lo ha seguito, è difficile che si affidi a lui come alternativa a Olivier Giroud. Per questo non è in corso una trattativa e altre società possono approfittarne. Secondo quanto spiegato dal giornalista Sacha Tavolieri, diversi club di Serie A sono pronti a farsi avanti concretamente a inizio luglio. Tra questi figurano anche Genoa e Cagliari.

Ci sono stati già incontri con l’entourage di Ikwuemesi per discutere del trasferimento. Il Celje è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno, sperando che si scateni un’asta e di ricavare più soldi possibili. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore del cartellino è di 500 mila euro. Il club sloveno vuole incassare di più, però il prezzo sarà comunque contenuto.