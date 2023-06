Milan-Frattesi, annuncio a sorpresa: tifosi spiazzati

Rischia di sfumare un altro obiettivo. E’ evidente come il Milan sia indietro nella corsa a a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo

Dopo aver visto sfumare Marcus Thuram, che ha preferito l’Inter, il Milan è chiamato a rialzare la testa per iniziare a dare dei segnali importanti ai tifosi, che hanno letteralmente il morale sotto i piedi.

Le esigenze erano tante e ora sono ancor di più dopo l’addio di Sandro Tonali, che dovrà essere sostituito. Un paio di centrocampisti servivano già prima, ora è tutto ancora più complicato. E’ evidente che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non possono perdere ulteriore tempo, con la stagione che ormai è alle porte.

Il Milan rischia seriamente di presentarsi al ritiro con i soli Tommaso Pobega e Rade Krunic, in mediana. Ricordiamo, inoltre, che Stefano Pioli non potrà contare su Ismael Bennacer, almeno fino a dicembre. Una brutta tegola, che non far altro che accentuare il problema. In questi giorni così sono stati diversi i profili per la mediana, accostati al Milan, ma l’idea più calda appare essere quella rappresentata da Davide Frattesi. Si sta parlando tanto di lui, anche per via del fatto che ha l’agente in comune con Sandro Tonali.

Il calciatore del Sassuolo, però, piace davvero a tutte le big del massimo campionato e ormai da tempo Inter, Roma e Juventus sono sulle tracce. Ora il Milan ha il denaro per chiudere l’affare, ma dovrà capire se è davvero giusto spendere ben 40 milioni di euro, la richiesta dei neroverdi, per il centrocampista.

Il punto di Carnevali

Che il Milan sia indietro nella corsa al giocatore appare davvero evidente e Giovanni Carnevali lo fa capire apertamente: “Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto – afferma il dirigente ai microfoni de Il Messaggero – mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. Stiamo parlando con Roma, Juventus e Inter”.

Squadre queste citate dalle quali il Sassuolo potrebbe acquistare una serie di giovani: “Vogliamo proseguire con i profili giovani e preferibilmente italiani, come Mulattieri che potrebbe venire da noi anche lui indipendentemente da quel che succederà con Frattesi – prosegue Carnevali -. La Roma ha il 30% sulla vendita di Frattesi, ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano”.