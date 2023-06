Milan, la verità su Arda Guler: così cambia tutto

Le ultime sul calciatore che tanto piace al Milan. La verità di Gianluca Di Marzio sul talento, finito nel mirino anche di Barcellona e Real Madrid

Il Milan nella serata di ieri ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione, con l’Inter che ha messo le mani su Marcus Thuram. Il blitz di Beppe Marotta è andato a segnato e il Diavolo ha così buttato al vento giorni di lavoro.

Mettere le mani sui parametri zero non è per nulla facile e con il francese è arrivata l’ennesima dimostrazione, dopo che il Milan, aveva già detto addio a Tielemans, accasatosi all’Aston Villa, e N’Dicka, che non ha cambiato, idea, sposando il progetto Roma.

Non c’è dunque pace per il tifoso rossonero, che dopo il rinnovo di Rafael Leao, che sembrava davvero l’inizio di una nuova era, non ha potuto più esultare. Oggi sono tanti i nomi accostati al Diavolo e si sta cercando di capire quale trattativa possa davvero decollare nelle prossime ore.

Da qualche giorno, ormai, si parla con insistenza di Arda Guler. L’ultimo aggiornamento è arrivato attraverso le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato L’Originale, su Sky: “In Turchia parlano di una Pec mandata al Fenerbache per esercitare la clausola di Arda Guler ma, secondo le nostre informazioni, non è ancora così anche se c’è l’interesse concreto del Milan”.

Milan, interesse per Guler

L’interesse per Arda Guler, talentino turco in forza al Fenerbahce, è reale e dal Milan confermano l’apprezzamento. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare: i rossoneri per riuscire a mettere le mani sul giocatore devono battere la concorrenza di squadre importanti come Barcellona e Real Madrid, e convincere il suo entourage ad accettare Milano.

I suoi agenti, invece, spingerebbero per la soluzione blaugrana, contrariamente al club turco, che preferirebbe il Diavolo. Ricordiamo, che Guler ha una clausola da 17,5 milioni di euro, ma chiaramente la spesa che il Milan sarebbe chiamata ad affrontare sarebbe più alta.

Il turco sarebbe certamente un ottimo colpo in prospettiva, che potrebbe andarsi a pestare i piedi con De Ketelaere e Adli. E’ complicato, al momento, pensare che nella rosa del Milan 2023/2024 possano esserci tutti e tre. Ma a prescindere da tutto, un Milan chiamato a vincere fin da subito deve mettere le mani su calciatori pronti e non è il caso di Guler