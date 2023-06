Milan, via Ballo-Touré: scelto il nuovo vice Theo, possibile scambio

Ballo-Touré lascerà il Milan, non ci sono dubbi: come alternativa a Theo Hernandez avviati i contatti per un terzino italiano.

Tra le tante operazioni che la società rossonera deve fare c’è anche l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Ci si aspettava che tale operazione venisse fatta già un anno fa, poi è stato scelto di confermare la fiducia a Fodé Ballo-Touré.

Il senegalese non ha affatto convinto nelle due stagioni trascorse al Milan. Vero che non è facile giocare una volta ogni tanto, però c’è un abisso tra lui e Theo Hernandez. A Stefano Pioli serve un vice in grado di dare maggiori garanzie nel caso in cui il francese fosse assente o se venisse schierato in posizione più avanzata.

Ballo-Touré è destinato a lasciare Milanello. Potrebbe tornare in Francia, dove ha già vestito le maglie di Paris Saint Germain, Lille e Monaco. Ma ci sono anche squadre della Turchia interessate. Per 4-5 milioni di euro può partire.

Calciomercato Milan, chi sarà il nuovo vice Theo Hernandez?

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il Milan ha avviato dci colloqui con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi. Il 27enne napoletano è reduce da una buona stagione sotto la guida di Paulo Sousa e approderebbe molto volentieri in una squadra che gli darebbe la possibilità di giocare anche in Europa.

Mazzocchi ha il destro come piede preferito, però si è ben adattato a sinistra. Il cartellino ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro. Il club rossonero ha in organico alcuni giocatori che interessano alla Salernitana, ad esempio Matteo Gabbia e Daniel Maldini. Paulo Sousa si aspetta dei rinforzi di buon livello e qualcuno potrebbe arrivare da Milano. Sono trapelati anche i nomi di Marco Brescianini, Yacine Adli e Lorenzo Colombo in queste settimane.

Le due società potrebbero facilmente arrivare a un accordo. Da non sottovalutare la Juventus, a sua volta interessata a Mazzocchi. Stando alle indiscrezioni, la dirigenza bianconera ha offerto 4 milioni più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, che nella seconda metà dell’ultima stagione ha giocato in prestito proprio nella Salernitana.

Mazzocchi potrebbe essere una buona riserva sia per il Milan sia per la Juventus. Essendo italiano e cresciuto in un settore giovanile del nostro Paese, sarebbe utile anche per il discorso liste. Nei prossimi giorni capiremo se ci saranno sviluppi concreti.