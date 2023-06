Quando Tonali disse: “Farei un errore a lasciare il Milan”

Sta circolando sui social una vecchia intervista di Sandro Tonali, in cui diceva di sognare di diventare una bandiera del Milan. Non sarà così

Sandro Tonali in questi anni in rossonero ha vestito i panni del vero milanista. La sua storia strappalacrime ha illuso i tifosi in merito alla possibilità di diventare una nuova bandiere del Diavolo. Tutto lasciava pensare che fosse davvero possibile: le ultime sue immagini in rossonero saranno quelle dell’addio di Zlatan Ibrahimovic.

La sua commozione, le sue lacrime erano lì a confermare al mondo quanto fosse milanista Tonali, ma davanti ai soldi, davanti ad un progetto più ambizioso tutto può cambiare. Così il classe 2000 è pronto a volare in Inghilterra per indossare la maglia del Newcastle, che è intenzionato a mettere sul piatto una cifra sui 70/80 milioni di euro. Il giocatore, invece, che lascia la squadra per la quale fa il tifo da bambino, si potrà ‘consolare’ con uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione, più bonus, che potrebbero portarlo a guadagnare sui 10 milioni di euro. Davvero tanti soldi.

Il tifoso adesso è smarrito, confuso. Il sostenitore del Milan si è sempre legato ai proprio idoli, che spesso sono diventate delle bandiere. Ora è impossibile farlo. Il calcio moderno, con squadre molto più ricche dei rossoneri, non te lo permette più.

L’illusione di Tonali

Non bisogna fidarsi, nemmeno quando le parole sembrano non lasciare alcun dubbio:

Se il Milan ricevesse una grande offerta dall’estero, lui come si comporterebbe? Questa la risposta di Sandro: «Non credo che nella mia testa cambierebbe qualcosa rispetto alla scelta che ho fatto quasi un anno e mezzo fa. So cosa ho passato per indossare questa maglia e farei un errore a lasciarla. Diventare una bandiera? E’ il sogno di ogni giocatore-tifoso del Milan, ma non è facile».

Era il 6 novembre del 2021 quando Sandro Tonali rilasciava queste dichiarazioni al Corriere. Dichiarazioni, riprese da tutti, anche ovviamente da MilanLive.it, che avevano riempito di gioia dei tifosi. Oggi queste dichiarazioni sono tornate protagoniste e verranno scolpite per sempre nei cuori dei tifosi. Diventare una bandiera del Milan era il sogno di Tonali e dei suoi tifosi, ma lasciare il rossonero, in realtà, non è stato poi così difficile. Il classe 2000 però è entrato comunque nella storia del club, con la cessione più costosa di sempre.