Calciomercato Milan, clamoroso annuncio dell’agente: “Arabia? Vedremo…”

Il procuratore del centrocampista annuncia il forte interesse e non chiude a questa possibilità: il Milan è avvertito

In casa Milan sono ore importanti perché si sta lavorando giorno e notte sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Stefano Pioli al più presto. Con il passare del tempo la concorrenza può infatti anticipare i rossoneri per gli obiettivi e le strategie.

La società rossonera adesso ha sicuramente il compito di andare a sostituire Sandro Tonali, che sta per lasciare Milanello direzione Newcastle. L’offerta da 80 milioni dei Magpies infatti non poteva essere rifiutata, ma ora bisogna reinvestire il capitale. La mediana è il reparto nel quale bisogna assolutamente intervenire se si considerano anche l’infortunio di Ismael Bennacer e i non riscatti di Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko.

Al momento ci sono i soli Krunic e Pobega a poter ricoprire quel ruolo e va da sé che il Diavolo deve inserire quantomeno due innesti a centrocampo, se non addirittura tre. Tuttavia, più si va avanti con i giorni e meno opzioni ci sono dal mercato, perché gli altri club non stanno ad aspettare e possono chiudere per gli obiettivi messi ne mirino dal club di via Aldo Rossi. Uno di questi è infatti molto ambito e lo ha confermato nelle ultime ore anche il suo agente.

Milinkovic, il procuratore annuncia l’ipotesi araba

Il Milan sta seguendo tanti profili per il centrocampo, anche se al momento sembra che la priorità si Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è però ambito anche da Inter, Juventus e Roma, e non è detto che il Milan possa spuntarla.

L’altro giocatore accostato più volte ai rossoneri è Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è reduce da un’altra annata importante con la Lazio, con 9 gol e 8 assist messi a referto, e si può acquistare forse a una cifra inferiore rispetto a Frattesi. Il contratto dell’ex Genk con i bianconcelesti scade infatti solo tra un anno e quindi con una proposta intorno ai 30 milioni più bonus Lotito forse potrebbe cedere. Tra l’altro il classe ’95 al momento non sembra avere tante pretendenti.

Ad ogni modo, qualcuno interessato a lui c’è e lo ha confermato il suo agente, Mateja Kezman, che è intervenuto ai microfoni di El Balad. Queste le parole del procuratore: “Per Sergej ci sono state molte manifestazione di interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere”.