Il Milan paga la clausola: si avvicina il primo colpo

Il Milan sembra ormai deciso a prendere questo talento: clausola rescissoria presente nel suo contratto e offerta omrai già preparata.

C’è un grande e preoccupante enigma intorno al calciomercato estivo del Milan. Chi si aspettava colpi importanti già nel mese di giugno e la permanenza dei pezzi pregiati della rosa è rimasto finora sicuramente deluso.

Da una parte si segnala l’addio doloroso di Sandro Tonali, che passerà a breve al Newcastle United per 70 milioni più bonus nonostante fosse considerato un punto fermo della formazione di Stefano Pioli. Dall’altra la mancanza di acquisti o di colpi importanti, situazione peggiorata dal fatto che il Milan si sia visto strappare dalle concorrenti obiettivi quali Ndicka o Thuram.

Ora però è tempo di muoversi. Lo sa bene la proprietà RedBird Capital, che dopo aver avallato la cessione di Tonali, vuole investire per rinforzare la rosa. Ovviamente seguendo i programmi e le strategie delineate dalla proprietà statunitense.

Arda Guler vicino al Milan: pronti i soldi per la clausola rescissoria

Il primo colpo del Milan in entrata, di un certo livello e prestigio internazionale, sarà infatti proprio un giovane talento dal futuro assicurato e di cui si parla un gran bene. Ovvero il turco Arda Guler, gioiello del campionato mediorientale e già nel giro della Nazionale maggiore.

Il classe 2005 è già da tempo attenzionato dal Milan e dal capo osservatore Geoffrey Moncada. Solo report positivi per questo giovane calciatore offensivo, che nella sua breve carriera ha giocato spesso da mezzala o da esterno alto a destra, due ruoli che il Milan attuale deve forzatamente rimpolpare.

Guler gioca nel Fenerbahce, ma ancora per poco. Secondo l’emittente Sportitalia, il Milan avrebbe intenzione di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giovane esterno. Ovvero circa 17,5 milioni di euro, una somma importante per un diciottenne, ma sicuramente alla portata del Milan, soprattutto dopo i ricavi dalla cessione di Tonali.

Un colpo in pieno stile RedBird, che dunque regalerà a mister Pioli un rinforzo molto interessante. I rossoneri anticiperanno così la concorrenza di diversi club europei ed anche italiani, che si erano mossi sondando il terreno per il fantasista cresciuto nel Fenerbahce. Ai curiosi consigliamo di dare un’occhiata alla splendida rete segnata in Turchia-Galles della scorsa settimana, anche solo per intuire le qualità balistiche e tecniche di Guler.