Milan, annuncio a sorpresa: “Vorremmo aspettare”, dirigenti spiazzati

Il calciomercato del Milan in entrata non è ancora decollato. In questo mese di giugno, ci sono stati solamente degli addii, con i tifosi che hanno dovuto salutare davvero tanti protagonisti degli ultimi anni.

Così prima è stato Zlatan Ibrahimovic ad annunciare la fine della storia d’amore con il pallone. Un saluto strappalacrime avvenuto al termine dell’ultima partita contro il Verona. San Siro si è commosso, ma ha accettato la scelta dello svedese.

Lo stesso non si può dire quando Gerry Cardinale ha deciso di mandare via sia Paolo Maldini e Frederic Massara, gli artifici principali della rinascita del Milan. La verità è chiaramente ancora aperta e fatica a rimarginarsi, anche perché nel frattempo, il tifoso ha dovuto dire addio anche a Sandro Tonali. Una cessione inaspettata, che lascia seri dubbi sul futuro del Diavolo.

Nel mezzo anche il saluto ufficiale di Brahim Díaz. Il Milan si era sempre detto desideroso di puntare su di lui, ma senza Maldini e Massara è diventato praticamente impossibile immaginarlo ancora a Milano. Il Real Madrid, poi, non ha avuto dubbi sul riportarlo a casa.

Caccia al trequartista

Furlani e Moncada si sono così messi a caccia per un nuovo trequartista. Tutte le strade sembrano portare a Kamada, anche se la trattativa sta vivendo diversi rallentamenti.

Non è da escludere che alla fine si decida di puntare su altro. Tra i profili accostati al Milan, che piacciono tanto, c’è anche Baldanzi, fantasista dell’Empoli, che si è messo in mostra anche durante il Mondiale Under 20.

Parla Corsi

Il suo nome è sul taccuino di Napoli, Inter e Fiorentina, ma per strapparlo ai toscani non sarà facile: “Tre anni fa Barone mi si avvicinò a Monteboro durante Empoli-Fiorentina e mi disse ‘me lo dai? Ti do 3 milioni’ – afferma il numero dell’Empoli Fabrizio Corsi, ai microfoni di Lady Radio -. Noi però non possiamo vendere giocatori del settore giovanile. Penso abbia ancora margine, soprattutto fisico, mi ricorda Dybala. Vorremmo aspettare per lui e Fazzini. Se penso ad esempio a quanto è costato Traorè, che era nostro, al Bournemouth”.