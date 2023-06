Openda al Milan, affare impossibile: il Lens fissa un prezzo folle

Secondo l’accreditata fonte francese, il club ha fissato un prezzo folle per la cessione del suo attaccante. L’affare sembra dunque impossibile per il Milan

Il Milan è in cerca di un attaccante, un vice Giroud che possa riscattare in poco tempo le grandi delusioni dell’ultima stagione che portano i nomi di Ante Rebic e Divock Origi. Entrambi i profili offensivi sono stati messi in vendita dal club rossonero, consapevole che serve ben di più per rinforzare il reparto e competere dunque su più fronti. Tra l’altro, Giroud compirà presto 37 anni, ed è impossibile anche solo immaginare che possa condurre un’altra stagione a trascinare da solo l’attacco milanista.

La nuova dirigenza si è messa a lavoro per rintracciare il profilo ideale che possa alternarsi con Olivier. I nomi sul taccuino di Furlani e Moncada sono parecchi. Da Marcus Thuram, obiettivo principale, a Gianluca Scamacca. Al momento, il francese e l’italiano rappresentano i nomi più graditi alla dirigenza, ma c’è anche Lois Openda tra i profili monitorati e più attenzionati da Geoffrey Moncada. L’attaccante belga del Lens è reduce da un’ottima stagione. 21 gol e 4 assist realizzati in 38 presenze, un grande contributo alla conquista di un posto nella Champions League della prossima stagione.

Chiaramente, le notevoli prestazioni gli hanno puntato i riflettori addosso. Lois Openda è seguito da davvero tanti club in Europa. Non solo il Milan! E intanto il Lens ha fissato il prezzo. Cifra folle.

Openda, il Lens fa muro: nessuna necessità di cessione

RMC Sport, una delle fonti francesi più accreditate, ha fatto sapere che il Lens non ha la minima intenzione di cedere la sua punta di diamante dell’attacco. Sono diversi i motivi dietro a tale scelta. Innanzitutto, il club francese non ha necessità di far cassa. Con la qualificazione in Champions League si è aggiudicato i ricchi introiti dalla UEFA. Poi, è appunto consapevole di dover disputare la prestigiosa competizione la prossima stagione, e vuole avere con sé Openda, sicuro che potrà dare un grande contributo.

Dunque, il Lens è disposto ad accettare offerte che non siano inferiori ai 50 milioni di euro per l’attaccante belga, forte anche del suo ancora lungo contratto sino al 2027. Una cifra folle, che supera nettamente quella dello scorso anno per la cessione record di Doucouré al Crystal Palace. Il Milan, a queste condizioni, sembra dover rinunciare anche solo alla possibilità di trattare. Come anche il Lipsia, club in pole per il cartellino di Openda. I tedeschi avevano offerto 30 milioni di euro per aggiudicarsi il classe 2000, proposta economica rifiutata dal Lens.

E’ davvero difficile, se non impossibile, che qualche club si faccia avanti con 50 milioni in tasca per comprare Openda. Il Lens sa di avere il coltello dalla parte del manico, e sta facendo di tutto per tenersi stretto il suo talentoso centravanti.