Una maglia del Milan sullo yacht di Cristiano Ronaldo: guardate chi la indossa (FOTO)

Il campione portoghese è in vacanza in Sardegna e la foto sullo yacht fa impazzire i tifosi rossoneri

Nei mesi estivi, con il calciomercato che riserva colpi di scena continui, ogni indizio o dettaglio viene preso per oro colato. Ecco quindi che una frase o una foto sui social può subito far scatenare i tifosi, anche se nella maggior parte dei casi non porta a nulla.

Se non si tratta di un indizio di mercato, quanto meno è molto simpatico un dettaglia che riguarda il cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, a ben 37 anni, ha deciso di lasciare il calcio europeo, nel quale ha comandato per almeno un ventennio insieme a Lionel Messi, vincendo praticamente tutto ciò che c’era da vincere. Da sei mesi CR7 gioca in Arabia con la maglia dell’Al Nassr, dove sta guadagnando un sacco di soldi.

Non si sa che il classe ’84 di Madeira chiuderà lì la sua carriera, ma al momento non ci sono voci di nessun tipo sul suo futuro. In questo momento Ronaldo si sta rilassando con la sua famiglia proprio in Sardegna, dove si gode una vacanza extra lusso con il suo yacht. Un po’ di relax al termine di un lunga stagione, che ha compreso anche la forte delusione del Mondiale in Qatar, nell’unica competizione che non ha mai vinto.

Il figlio di CR7 immortalato con la casacca rossonera

Ma torniamo al dettaglio di cui vi parlavamo, che guarda caso c’entra proprio con il Milan. In questi giorni infatti i fotografi hanno assediato il campione e tra le foto ce ne è anche una di suo figlio, Cristiano Jr., con la maglia dei rossoneri.

Niente di esagerato, insomma, ma qualcosa che fa comunque pensare che Ronaldo apprezzi il Diavolo come club. La foto è stata pubblicata su Twitter dalla pagina TCR, ovvero TeamCristianoRonaldo, e ha subito fatto il giro del web con tantissimo apprezzamenti e retweet. “Cristiano Jr wearing the AC Milan shirt” con l’emoji degli occhi spalancati e il cuore: questa la didascalia sul post.

Una foto simpatica che può far sorridere un po’ i tifosi rossoneri in un periodo non particolarmente felice per loro. L’addio di Paolo Maldini e di Sandro Tonali e la sfida di mercato per Marcus Thuram persa con l’Inter avranno infatti gettato un bel po’ di sconforto sui sostenitori del club rossonero.