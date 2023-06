Addio al centrocampista? “Mai parlato con il Milan”

Il dirigente spegne l’entusiasmo dei tifosi rossoneri con una secca smentita: al momento in pole c’è un’altra squadra

Sono davvero ore calde in chiave mercato, per il Milan e non solo. Manca solo una settimana all’avvio ufficiale della sessione estiva e la sensazione è che a breve ci saranno movimenti importanti e che il domino partirà.

Tutti i club infatti hanno intenzione di mettere a segno i primi colpi per poter mettere a disposizione gran parte della rosa agli allenatori già per l’inizio dei ritiri prestagionali. Anche il club rossonero ha questo obiettivo e, dopo la cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle peer 80 milioni di euro, spera di chiudere un paio di centrocampisti importanti da affidare a Stefano Pioli per il suo 4-2-3-1. I profili monitorati sono chiaramente più di uno.

Tra questi i media stanno facendo con insistenza da diversi giorni quello di Davide Frattesi, che è sembra destinato a lasciare il Sassuolo questa estate, dal momento che tutti i top club italiani lo seguono con attenzione e vorrebbero ingaggiarlo. A questo proposto ha voluto fare chiarezza proprio Giovanni Carnevali. L’ad dei neroverdi ha spiegato a Gr Parlamento: “Servono 40 milioni di euro, questa è la nostra richiesta. Siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando, si discute: niente è tassativo”.

Milan-Frattesi, la smentita di Carnevali

Dichiarazioni che lasciano intuire che la richiesta è alta ma che si prendono in esame eventuali contropartite, come spesso ha fatto il Sassuolo nelle cessioni, andando a prendere giocatori poi valorizzati e rivenduti. Anche Frattesi è uno di questi.

Il dirigente ha quindi aggiunto in merito alla strategia del club sul calciatore: “Vorremmo chiudere la questione in tempi brevi, sia per noi che per lui. Abbiamo un legame importante con lui e se possiamo aiutarlo lo faremo volentieri. Frattesi vuole un top club e noi vogliamo assecondarlo chiudendo il tutto, se possibile prima di andare in ritiro, però ci devono essere le condizioni giuste”.

Carnevali ha poi spiegato quale è la squadra favorita per arrivare al classe ’99, smentendo qualsiasi contatto con il Milan: “L’Inter è la società che si è mossa per prima su Frattesi, ma stanno facendo le loro valutazioni. Ci sono altre opportunità sul tavolo e personalmente non ho mai parlato col Milan. Il primo che arriva può chiudere la trattativa”.

Sembra dunque proprio che il Diavolo non poterà a Milanello il centrocampista del Sassuolo. Nelle ultime ore infatti si è parlato con insistenza di un intensificarsi dei dialoghi per Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, che al momento è quindi in pole.