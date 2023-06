Calciomercato Milan, grossa frenata: cifre folli per l’esterno

Il Milan rischia di dover abbandonare la pista che porta all’esterno d’attacco, che è stato considerato quasi intoccabile dal suo club.

Uno degli obiettivi dichiarati del Milan in vista della prossima stagione è quello di migliorare la fascia destra d’attacco. Negli ultimi due anni infatti Stefano Pioli ha alternato diversi elementi nel ruolo di ala destra, senza però trovare un titolarissimo affidabile.

Brahim Diaz, spesso schierato lì nell’ultimo campionato, è già tornato a Madrid. Saelemaekers ha sempre convinto a metà, come ottimo jolly offensivo ma non proprio dalla continuità eccellsa. Mentre Messias, altro elemento del reparto d’attacco, ha molto mercato in Italia e potrebbe anche fare le valigie.

Negli ultimi giorni il Milan, in tal senso, avrebbe intensificato i contatti per arrivare ad un esterno destro che piace molto alla dirigenza. Ovvero Samuel Chukwueze, nigeriano classe ’99 del Villarreal. Un elemento che per qualità, età e caratteristiche sarebbe perfetto per rimpolpare quel ruolo offensivo.

Il Villarreal spara alto per Chukwueze: spuntano le alternative

Ieri però, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha raffreddato gli animi. Infatti pare che il Villarreal per cedere il gioiello nigeriano chieda una cifra davvero esosa. Ben 40 milioni di euro servirebbero al Milan per ottenere il cartellino di Chukwueze, cifra decisamente fuori mercato per la società rossonera.

Nelle ultime settimane, come confermato dai vari media sia italiani che esteri, il Milan aveva accelerato per provare a chiudere rapidamente l’affare con il Villarreal. Ma la società guidata dal fondo RedBird non aveva fatto i conti con le pretese di un club sano ed economicamente ligio come quello dei ‘sottomarini gialli’.

Una sparata che ovviamente ha convinto i dirigenti del Milan a prendere in considerazione altri calciatori, dalle caratteristiche simili a Chukwueze, ma con costi molto più contenuti. Si parla da ieri sera di ben tre alternative che sono finite sul tavolo degli uomini-mercato rossoneri.

Il primo profilo individuato è quello di Reiss Nelson, ala destra (all’occorrenza anche sinistra) che gioca nell’Arsenal e che è in scadenza di contratto con la formazione londinese. Altro nome che piace al Milan in questo ambito è Jeremy Doku. Esterno belga di origini congolesi, grande talento in forza al Rennes; brevilineo, rapidissimo, si era fatto conoscere con la sua Nazionale durante Euro 2021. Infine si torna in Inghilterra: sul taccuino c’è anche una vecchia conoscenza come Ismaila Sarr. 25enne senegalese, esterno di forza e velocità, viene da un’ottima stagione al Watford con 10 reti e 6 assist.