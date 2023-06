Clamoroso no di Kessie: era fatta, il retroscena

Spunta un’indiscrezione di mercato relativa all’ex milanista Franck Kessie, che avrebbe rifiutato così un ritorno in Serie A in estate.

La cessione più dolorosa del Milan durante l’ultima sessione estiva di mercato, quella del 2022, è sicuramente stata la partenza di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha lasciato Milanello a parametro zero, rifiutando il rinnovo e preferendo ripartire dall’estero.

Il mediano classe ’96 ha sposato il progetto Barcellona, nonostante non fosse sicuro del posto da titolare. Infatti nell’ultima stagione alla corte di Xavi, Kessie ha sì vinto la Liga con netto merito ed anticipo. Ma ha avuto un ruolo non proprio centrale nel gioco del Barça, riuscendo a ricavarsi spazio solo nel finale.

Eppure negli ultimi giorni per Kessie c’è stata anche la grande opportunità di fare un passo indietro. Una chance concreta per tornare nel campionato che lo ha lanciato ad alti livelli, la Serie A italiana. Il tutto raccontato da un’indiscrezione di mercato che sicuramente sorprenderà tutti, soprattutto i tifosi milanisti.

Scambio Brozovic-Kessie, l’ex Milan ha rifiutato

Pare infatti che nelle ultime settimane si siano intensificati i contatti tra il Barcellona e l’Inter per varie questioni di calciomercato. L’idea delle due società era quella di mettere su uno scambio alla pari tra centrocampisti. Ovvero Franck Kessie di ritorno a Milano, ma stavolta sponda nerazzurra, mentre Marcelo Brozovic sarebbe finito in Catalogna.

Uno scambio che avrebbe sulla carta accontentato tutti. Il Barça avrebbe ingaggiato un mediano che potesse sostituire in tutto e per tutto il veterano Sergi Busquets nel ruolo di regista difensivo. L’Inter avrebbe preso una mezzala che conosce già molto bene il calcio italiano come Kessie. Ma l’ivoriano ha fatto letteralmente saltare tutto.

Pare che sia stato proprio l’ex Milan a rifiutare l’operazione. Kessie si è detto poco interessato ed attratto all’idea di tornare in Italia, per lo più in maglia nerazzurra. La sua intenzione è quella di restare al Barcellona a lungo termine, rifiutando così ogni tipo di proposta e giocarsi le proprie chance in blaugrana.

Una decisione che avrà fatto sorridere i tifosi del Milan, che già assaporavano l’amaro gusto del tradimento, come accaduto con Hakan Calhanoglu che dopo anni in rossonero ha scelto di approdare alla sponda opposta dei Navigli. Kessie invece ha detto no e ciò ha anche agevolato il trasferimento di Brozovic verso l’Al-Nassr, altro club concretamente interessato al centrocampista croato.