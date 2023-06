Il Milan fa gli auguri a Maldini: Vieri se la ride (FOTO)

Il club rossonero manda il messaggio d’auguri all’ex difensore e Vieri reagisce con ironia sotto il post della Gazzetta dello Sport

Proprio oggi Paolo Maldini compie 55 anni. La bandiera del Milan festeggia il suo compleanno e in tanti non hanno mancato l’occasione per fargli gli auguri. Chiaramente è ancora viva la ferita dell’addio dal club rossonero di qualche settimana fa per l’ex difensore.

Maldini infatti ha salutato Milanello dopo un bel lavoro di tre anni da direttore dell’area tecnica, portando un club che era in grande difficoltà prima a vincere lo Scudetto e poi in semifinale di Champions League. Nonostante l’ottimo lavoro, Maldini aveva rinnovato lo scorso anno solo negli ultimi giorni prima della scadenza, insieme alla nuova proprietà e a seguito dell’incontro conoscitivo con Gerry Cardinale. Dodici mesi dopo, tuttavia, è arrivata la separazione.

La società ha infatti scelto di rimuovere lui e Ricky Massara, per affidarsi a un nuovo team in dirigenza, con maggiori responsabilità anche per l’allenatore Stefano Pioli. Un addio che non è piaciuto affatto ai tutti i tifosi del Milan, che non avrebbero voluto vedere una delle bandiere più importanti della storia del club trattate in questo modo. Il tutto è peggiorato qualche giorno fa con la cessione di un altro leader e tifoso rossonero come Sandro Tonali.

Il commento ironico di Vieri sotto il post di Gazzetta

Oggi il Milan ha comunque fatto gli auguri di compleanno a Maldini e lo ha fatto tramite i propri canali social. Questo il messaggio: “Tanti auguri di compleanno al nostro mitico Capitano: Paolo Maldini”.

Il messaggio di auguri è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport in un post su Instagram, sotto il quale si sono scatenati tutti con i vari commenti. Tra i commenti sotto il post è presente anche quello di un vecchio avversario, e compagno in Nazionale, ovvero Christian Vieri. L’ex attaccante ha infatti risposto con tantissimi emoji che ridono, quasi a sottolineare l’affronto verso Maldini da parte del club rossonero.

Vieri, sul proprio canale della Bobo Tv, si è sempre schierato dalla parte del suo ex compagno e avversario in merito a questa vicenda. Ovviamente sotto il post tantissimi commenti di disapprovazione per il trattamento riservato a una persona che ha fatto la storia del Milan e che è stato mandato via. I tifosi continuano dunque a non digerire le decisioni della società che rischiano di portar via il senso d’appartenenza.