Maldini incontra Ibrahimovic al concerto dei Coldplay: l’abbraccio è commovente (VIDEO)

Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic si sono ritrovati nella giornata di ieri in quel di Milano, con somma sorpresa di tutti i presenti.

È ancora molto forte la ferita per lui e per tantissimi tifosi milanisti che lo consideravano un faro, un punto di riferimento. L’addio al Milan di Paolo Maldini resterà una delle questioni irrisolte dell’estate rossonera.

Venti giorni fa Maldini è stato ufficialmente esonerato dal ruolo di direttore dell’area tecnica milanista. Una decisione presa dal patron Gerry Cardinale, poco propenso ad andare avanti con lo storico numero 3 al timone della dirigenza.

Una rottura che come detto ha deluso moltissimi tifosi. Il Milan ha di fatto iniziato un nuovo corso, puntando su altri dirigenti (Furlani e Moncada in primis), ma la figura di Maldini è ancora considerata iconica e romantica. Inoltre lo stesso ex calciatore non ha preso bene la decisione, rifugiandosi a Miami, dove risiede con parte della sua famiglia.

Contatto Maldini-Ibra: presenti al concerto dei Coldplay

Maldini però è stato rivisto a Milano nelle scorse ore, presumibilmente per un viaggio di piacere. L’ex capitano infatti è stato immortalato proprio nello stadio di San Siro, la sua casa per moltissimi anni. Tra l’altro in compagnia di un altro personaggio che ha dato l’addio al Milan da pochissimi giorni. Ovvero Zlatan Ibrahimovic.

L’incontro è avvenuto sul prato di San Siro in occasione di un evento che ha smosso mezza città. Vale a dire il concerto dei Coldplay, la famosissima band anglosassone che in questo mese è in tour in Italia. Come si evince da un video girato durante l’evento, Maldini e Ibra si sono dunque ritrovati e salutati calorosamente. Probabilmente era dal giorno dell’addio al calcio dello svedese che non si vedevano né aggiornavano.

Difficile capire di cosa avranno parlato i due ormai ex leader del Milan. Magari anche di piani e progetti futuri, che al momento però non sembrano riguardare il club rossonero. Maldini si gode le ferie e valuterà nuovi incarichi (c’è chi parla di chiamata da parte della FIGC), Zlatan invece si è preso alcuni mesi di relax per pensare e ragionare su cosa vorrà fare da ‘grande’. Il Milan intanto gli avrebbe proposto il ruolo di club manager, ma va ancora valutata la cosa.

Intanto entrambi hanno testimoniato sui social la loro presenza a San Siro per assistere all’esibizione dei Coldplay. Ibra ha pubblicato una story emozionante con l’effetto di luci spettacolare durante il concerto, mentre Paolo ha postato un video che lo vede teneramente abbracciato alla moglie Adriana mentre ascoltano la voce di Chris Martin.