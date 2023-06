Milan-Lecce, nuovo affare di mercato: un altro attaccante

L’asse Lombardia-Puglia è caldo per il calciomercato della Serie A, dove un altro baby talento del Milan potrebbe trovare ben presto spazio.

Dopo l’intesa su Lorenzo Colombo, si infiamma ancora una volta il calciomercato tra Milan e Lecce. I due club, a quanto pare, si stanno tenendo in contatto per la trattativa di un giovane rossonero di talento.

Il calciomercato del Milan è in preda ad una rivoluzione mai vista, o che comunque non avveniva da tanti anni. L’addio di Ibrahimovic al calcio e il contro riscatto esercitato dal Real Madrid su Brahim Diaz potrebbero non essere le uniche partenze a cui assisteranno i tifosi rossoneri. Ben 13 giocatori in partenza dal club di via Aldo Rossi, che dopo aver fatto fuori Maldini e Massara vuole ricominciare da un nuovo progetto affidato all’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani e il capo scouting, Geoffrey Moncada.

Il progetto del club rossonero è basato, da alcuni anni a questa parte, sulla valorizzazione di giovani prospetti da lanciare nel calcio nazionale ed europeo. Per questo motivo, le ultime stagioni hanno visto la cessione dei milanisti più promettenti in prestito: tra questi, Daniel Maldini, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante del 2002 ha dimostrato più di tutti di meritare di vestire rossonero, e per questo la società ha deciso di far valere il contro-riscatto.

Riportato Colombo a casa, il Milan è ora impegnato con un nuovo affare sempre con il Lecce, che potrebbe ancora una volta lanciare in Serie A un talento rossonero.

Dalla Serie B al Lecce: il Milan fa fruttare così i suoi talenti

Come con Lorenzo Colombo, si proverà a valorizzare un altro giovanissimo ancora una volta al Lecce. Il club ha messo in risalto le grandi potenzialità del giovane bomber rossonero, e la storia potrebbe ripetersi con un classe 2003 in arrivo dalla Serie B.

La conquista della salvezza in Serie A da parte del Lecce, ha aperto le porte alle trattative con il Milan. Il Diavolo ha sborsato, poche ore dopo il riscatto del club pugliese, una cifra sui 3,5 milioni di euro per riportarsi a casa l’attaccante. Dopo questo affare, i rossoneri provano a riscrivere la storia con la cessione di Marco Nasti, giovane classe 2003 in forze al Cosenza in Serie B, ma di proprietà appunto del Milan.

“Il Lecce pensa a Nasti”, scrive La Gazzetta dello Sport. In Serie B, Nasti si è fatto valere proprio come Colombo al Lecce, motivo per cui il club salentino starebbe pensando di portarsi a casa anche lui. Da tutta questa vicenda potrebbe giovarne solo il Milan, che si ritrova con due talenti cristallini che hanno contribuito alla salvezza di Lecce e Cosenza. Entrambi con goal molto pesanti e decisivi per conquistare la permanenza nei due campionati.