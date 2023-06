Milan, non solo Lofuts-Cheek: un altro colpo in chiusura

Milan molto attivo sul mercato: visite per Sportiello, trattativa avanzata per Loftus-Cheek e anche un altro colpo vicino alla chiusura.

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United per oltre 70 milioni di euro, i tifosi a maggior ragione sono esigenti sulla campagna acquisti rossonera. Si aspettano dei colpi importanti per rinforzare la squadra, che dovrà lottare per lo Scudetto e fare bene anche in Champions League.

Confermato l’arrivo di Marco Sportiello come sostituto di Ciprian Tatarusanu e nuovo vice di Mike Maignan. Il portiere in scadenza di contratto con l’Atalanta farà domani le visite mediche. Confermata anche la trattativa con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, che dovrebbe essere il primo nuovo innesto a centrocampo. E adesso arriva anche un’altra notizia su un affare in entrata.

Calciomercato Milan, in arrivo anche un ex Lazio a parametro zero

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan punta anche a chiudere l’ingaggio di Luka Romero. L’argentino (con passaporto spagnolo) classe 2004 ha un contratto in scadenza con la Lazio e può essere tesserato a parametro zero. Ha dato priorità al club rossonero e ha messo in attesa le altre pretendenti.

Nella giornata di mercoledì 28 giugno il Milan avrà un incontro con l’agente di Romeo per trovare l’accordo totale. L’ex talento del Maiorca ha collezionato 12 presenze nell’ultima stagione e ha anche trovato la via del gol nel match di Serie A contro il Monza giocato allo stadio Olimpico. Proprio la sua rete ha permesso alla squadra di Maurizio Sarri di vincere 1-0 e di conquistare 3 punti importanti.

La Lazio voleva rinnovargli il contratto, però l’agente ha preteso troppi soldi e Claudio Lotito ha preferito perdere Romero gratis. Il Milan è in pressing da settimane e sembra che nei prossimi giorni possa chiudere la trattativa. Di recente si è parlato anche di un forte inserimento dell’Inter, ma i rossoneri sembrano in vantaggio.

Da capire se il giovane argentino verrà preso per essere subito parte della squadra di Stefano Pioli o se verrà mandato in prestito per giocare con maggiore continuità. Non sembra ancora pronto per avere un ruolo di primo piano con una maglia pesante come quella rossonera. Magari verrà inizialmente aggregato al gruppo e poi sarà fatta una scelta. Prima, però, la negoziazione va conclusa positivamente.