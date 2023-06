Milan, triplo colpo dalla Lazio: il Diavolo cambia pelle

Il Milan pensa a tre giocatori della Lazio per rinforzarsi: per uno c’è già una trattativa avviata, vedremo con gli altri due cosa succederà.

I tifosi rossoneri si aspettano un calciomercato importante da parte del club, che sta vendendo Sandro Tonali al Newcastle United per circa 70 milioni di euro. Serve intervenire in ogni reparto, anche se ora il centrocampo diventa ancora di più una priorità.

Da giorni si fa il nome di Davide Frattesi, giocatore che ha caratteristiche diverse da Tonali. È più una mezzala di inserimento e lui stesso ha chiarito che vuole andare in una squadra che gli consenta di continuare a giocare in tale ruolo. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli non sarebbe a suo agio. In ogni caso, Giovanni Carnevali ha già smentito l’esistenza di una trattativa tra Sassuolo e Milan.

Calciomercato Milan, nuovo centrocampista dalla Lazio?

Tanti tifosi rossoneri sognano un grande colpo come Sergej Milinkovic-Savic, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e non rinnoverà con la Lazio. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, il Milan starebbe valutando anche il forte centrocampista serbo.

E sempre nella Lazio c’è un altro centrocampista che interessa alla società rossonera: Danilo Cataldi. Quest’ultimo è nato a Roma ed è molto legato al club biancoceleste, inoltre ha rinnovato il contratto ad aprile. Nonostante l’accostamento fatto da Il Tempo, ci viene difficile pensare a un tentativo del Milan.

Ci sarebbero chance di prendere Milinkovic-Savic, se Claudio Lotito abbassasse il prezzo: vuole 40 milioni. Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, è complicato immaginare che il Diavolo possa mettere sul tavolo una cifra del genere. E anche altre società, come ad esempio la Juventus, non vogliono spendere così tanto.

Il serbo sarebbe un rinforzo perfetto per Pioli, che lo conosce bene e che lo accoglierebbe a braccia aperte a Milanello. Comunque, non bisogna dimenticare che Milinkovic-Savic pretende uno stipendio da almeno 5 milioni netti annui e che al lordo costa quasi il doppio, non potendo usufruire del Decreto Crescita.

A proposito di giocatori che militano nella Lazio, il Milan nelle ultime settimane ha avviato una trattativa per l’ingaggio di Luka Romero. Il 18enne argentino, in possesso anche del passaporto spagnolo, ha un contratto che scade a fine giugno 2023 e può arrivare a parametro zero.

Lotito non ha voluto rinnovare a causa dei troppi soldi chiesti dall’agente del ragazzo e il club rossonero ha avviato le negoziazioni. Potrebbe rivelarsi un buon affare, anche se Romero non è certamente pronto per avere un ruolo di primo piano in una squadra come il Milan. È ancora acerbo e probabilmente gli farebbe bene un prestito in una squadra di media classifica.