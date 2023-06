Pulisic al Milan, la situazione: cifre e dettagli

Gianluca Di Marzio riporta le ultime fondamentali novità sul mercato del Milan. Focus su Christian Pulisic, il giocatore del Chelsea che potrebbe arrivare a rinforzare la trequarti

Sono ore caldissime per il Milan e il suo mercato. Giorgio Furlani ha praticamente chiuso il primo colpo oggi, il quale porta il nome di Ruben Loftus Cheek. Come vi abbiamo informato, l’inglese è il primo rinforzo per la mediana di Stefano Pioli. Il club rossonero spenderà 16 milioni di euro più bonus per assicurarsi il possente centrocampista. L’acquisto è praticamente chiuso, come conferma stasera Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. Nessun prestito, ma acquisto a titolo definitivo.

Nella giornata di oggi, però, dopo le varie indiscrezioni su Loftus-Cheek, è venuto fuori il ritorno in pressing del Milan per un altro calciatore del Chelsea. Parliamo di Christian Pulisic, e a lanciare l’indiscrezione è stata prima La Gazzetta dello Sport. L’americano, che gode di passaporto croato, potrebbe arrivare al Milan per rinforzare la fascia destra d’attacco, un ruolo da troppo tempo debole e insufficiente.

La notizia del ritorno dei rossoneri su Pulisic la conferma stasera Gianluca Di Marzio a Sky. Le sue informazioni, però, contraddicono in parte il grande ottimismo per la riuscita anche di quest’affare. Tutte i dettagli di seguito.

Pulisic al Milan, “non così avanti”

Se Christian Pulisic era dato anche lui ad un passo dal Milan, ci ha pensato Gianluca Di Marzio a frenare l’ottimismo. E’ vero, secondo l’esperto di mercato, che i rossoneri sono tornati forte su di lui, ma la trattativa non è in stato avanzato. Il giornalista di Sky Sport sottolinea infatti che l’affare non è così avanti, anzi. C’è una distanza netta tra domanda e offerta al momento tra Chelsea e Milan. Infatti, nonostante il giocatore sia ad un anno dalla scadenza, i blues ne fanno una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Quanto vorrebbe spendere il Diavolo? Non più di 15 milioni di euro. Al momento, dunque, c’è un certo stallo tra le parti. Gianluca Di Marzio fa sapere che è programmato un nuovo contatto nei prossimi giorni. Il Milan, insieme all’agente di Pulisic, proverà a portare avanti la trattativa dialogando ancora col Chelsea.

Non dimentichiamo che Moncada non perde di vista l’altra pista che porta a Samuel Chukwueze del Villareal, ma è chiaro che per costi è più conveniente quella conducente a Christian Pulisic. Bisognerà trattare per abbassare le pretese, altrimenti, il Milan virerà ancora su altri profili.