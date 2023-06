Arda Guler, una folle richiesta: c’è una squadra in pole

Il talentuoso Arda Guler non sembra vicino al trasferimento al Milan: tra commissioni e preferenza per un altro club, può sfumare.

Tra i tanti giovani finiti nel mirino di Geoffrey Moncada c’è anche Arda Guler, non è un segreto. Il capo-scout rossonero l’ha seguito con grande attenzione e in queste settimane non sono mancati degli approcci per capire la fattibilità dell’operazione.

Il 18enne turco ha nel contratto una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro e più fonti hanno riferito che il Milan è disposto a pagare tale cifra. Ma ci sono anche altre società europee importanti disponibili a versare questa somma al Fenerbahce, ormai consapevole che perderà il giocatore in questo calciomercato estivo.

Guler è seguito dalla sua famiglia, che sta valutando le diverse opzioni sul tavolo e che pretende tanto anche in termini di commissioni. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha spiegato che il padre del ragazzo ha avanzato una folle richiesta da 18-20 milioni.

Calciomercato Milan, Arda Guler giocherà nella Liga?

Il Milan non è sicuramente disponibile a versare una commissione così alta alla famiglia del calciatore. E, al momento, nessun club appare desideroso di impegnarsi così tanto sul piano economico. Guler senior dovrà rivedere drasticamente la sua pretesa, non c’è altra soluzione.

Intanto il Mundo Deportivo fa sapere che la famiglia di Arda ha scelto la squadra preferita per il futuro del ragazzo: il Siviglia. Il piano è quello di fare un passaggio intermedio prima di approdare in una big europea. Il Siviglia può essere un’idea perfetta, considerando che la squadra andalusa da anni sa valorizzare i giovani e si è anche resa grande protagonista in Europa League.

Il Siviglia è contento di avere la preferenza della famiglia Guler, però l’affare è troppo oneroso. Oltre alla cifra per l’acquisto del cartellino, sono le già citate commissioni il grosso problema. Inoltre, per poter affrontare l’operazione sarà necessario anche effettuare qualche cessione importante. Il club andaluso sta facendo le proprie valutazioni.

Nella Liga ci sono anche Barcellona e Real Madrid ad essersi interessati al gioiello del Fenerbahce. I blancos sono disposti a pagare la clausola di risoluzione e vorrebbero fargli disputare una stagione nella squadra B, il Castilla. Questa ipotesi è assolutamente scattata da Arda e della famiglia.

C’è anche il Benfica tra le pretendenti, un’altra realtà che potrebbe rappresentare una buona tappa per la crescita del fantasista turco. Pure il Milan lavora tanto con i giovani in questi anni e potrebbe essere una buona soluzione, anche se la maglia rossonera pesa e le aspettative sono sempre notevoli. Inoltre, il club sta per occupare uno slot per extracomunitari con Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e deve scegliere come occupare l’ultimo rimasto, che comunque si libererà effettivamente solo con la cessione del colombiano Devis Vasquez.