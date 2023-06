Cardinale scatenato: nuovo accordo per il Milan

Il Milan si muove non solo sul mercato, dove Loftus-Cheek è ad un passo dal vestire il rossonero: il Diavolo chiude un importante accordo, ecco di cosa si tratta

Sono giorni intensi per il Milan. I tifosi rossoneri hanno il morale sotto i piedi dopo gli addii di Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini, Frederic Massara e Sandro Tonali.

Ripartire, gettandosi tutto alle spalle non è facile, ma non ci sono alternative. Servono tanti acquisti, servono giocatori pronti a colmare le lacune che ci sono in rosa. Così il Diavolo ha iniziato a muovere i primi passi: oggi visite mediche per Marco Sportiello, ma il primo vero colpo dovrebbe essere Loftus-Cheek per il quale è praticamente tutto fatto.

Mancano davvero gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Poi si vuole chiudere per Christian Pulisic, senza dimenticare Kamada: per il giapponese si aspetta che gli agenti sistemino gli ultimi problemi per sbarcare a Milano. Ma gli affari saranno tanti, perché serviranno altri 2-3 centrocampisti e almeno un attaccante, che possa affiancare Olivier Giroud e garantire un numero importante di gol. C’è tanto da fare e la macchina del mercato si è davvero messa in mota, ma non è l’unica.

Non solo mercato

Il Milan, infatti, sta lavorando anche su un altro mercato quello delle partnership commerciali: Come riporta, Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, i rossoneri dovrebbero annunciare a breve una nuova sponsorizzazione, la New Era, marchio top dei cappellini da baseball.

Poco fa il Milan ha confermato e ufficializzato l’accordo con questo brand, che dal 30 giugno verrà definitivamente presentato come nuovo partner commerciale del club. Un’ennesima simbiosi sull’asse Milano-Stati Uniti ovviamente voluta con forza dalla proprietà RedBird.

Un nuovo importante accordo commerciale per RedBird e il Milan con noto marchio, molto sviluppato soprattutto negli USA. E chissà se proprio dall’America non possa arrivare anche un nuovo rinforzo sul mercato per la squadra di Pioli: si parla con insistenza della possibilità di acquistare Christian Pulisic, l’esterno in uscita dal Chelsea che può arrivare per circa 20 milioni. Moncada e Furlani ci stanno lavorando e il suo arrivo potrebbe avere un grande impatto anche sul piano commerciale. Pulisic è infatti un’icona del calcio in America e vederlo con la maglia del Milan non potrebbe fare altro che portare ulteriori benefici sul lato marketing. Una doppia mossa: in campo e fuori. Ecco perché potrebbe essere un ottimo acquisto.